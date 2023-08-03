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AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: AÖF sınavları nasıl, online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nden beklenen duyuru…

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#AÖF Yaz Okulu Sınavları#AÖF Sınav Yerleri#AÖF Yaz Okulu Sınavları Online Mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 11:37

AÖF yaz okulu sınav yerleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Açıktan ön lisans ve lisans eğitimini sürdüren Açıköğretim öğrencileri, mezun olabilmek ve başarısız derslerini verebilmek için yaz okulu sınavlarına katılacak. Yaz okulu sınavlarının yıl sonu ders başarı notuna katkısı %100 olacağından adaylar için büyük önem arz ediyor. Bu sebeple AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? sorusunun cevabı merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. 2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavlarında öğrencilerin ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman yapılacak? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

1/5AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: AÖF sınavları nasıl, online mı yapılacak Anadolu Üniversitesi’nden beklenen duyuru…



AÖF sınav yerleri anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. AÖF sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla gözler bir kez daha Anadolu Üniversitesi’ne çevrildi. Bu eğitim yılında bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu (final) sınavları online olarak gerçekleştirildi. Bu sebeple öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nden yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi. Normal şartlarda online sınavlarda öğrencilere 30 soru ve 40 dakika sınav süresi veriliyor. Sınav değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden gerçekleştiriliyor. AÖF’te eğitim alarak üniversite diploması almak isteyen adaylar, yaz okulunda başarısız oldukları dersleri vermeye çalışacak. Ağustos ayının gelmesiyle AÖF sınav giriş belgesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? AÖF sınavları online mı yapılacak? İşte, 2022-2023 yaz okulu sınav takvimi…

2/5AÖF’TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

AÖF’TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımlandı. Sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde organize edilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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3/5AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF’ün sınav giriş belgelerini erişime açmasıyla online sınav tartışmaları son buldu. AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

Adaylar sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesi ile sorgulayabilecek. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Sınav günü (19 Ağustos) adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

AÖF sınav giriş belgesi üzerinde ayrıca adayların sınavda uyması gereken kurallar bulunuyor.

4/5AÇIKÖĞRETİM KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

AÇIKÖĞRETİM KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

 AÖF’ün yeni dönemde kayıt tarihleri, resmi internet sayfasından yayınlandı. İkinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos -16 Ekim tarihleri arasında, ÖSYS yeni kayıtları ise 28 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, diğer kayıt tarihleri;

ANADOLUYÖS 21: Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş: (DGS) henüz belli olmadı.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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5/5AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze okul ortamında gerçekleştirilecek. Henüz sınav uygulama kılavuzu yayımlanmadı. Ancak adaylara 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilmesi bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan adaylar başarısız olacak. Sınav değerlendirme işlemlerinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürüyor. Değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden yapılıyor.

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