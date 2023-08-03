AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: AÖF sınavları nasıl, online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nden beklenen duyuru…





AÖF sınav yerleri anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. AÖF sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla gözler bir kez daha Anadolu Üniversitesi’ne çevrildi. Bu eğitim yılında bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu (final) sınavları online olarak gerçekleştirildi. Bu sebeple öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nden yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi. Normal şartlarda online sınavlarda öğrencilere 30 soru ve 40 dakika sınav süresi veriliyor. Sınav değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden gerçekleştiriliyor. AÖF’te eğitim alarak üniversite diploması almak isteyen adaylar, yaz okulunda başarısız oldukları dersleri vermeye çalışacak. Ağustos ayının gelmesiyle AÖF sınav giriş belgesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? AÖF sınavları online mı yapılacak? İşte, 2022-2023 yaz okulu sınav takvimi…