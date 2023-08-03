AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: AÖF sınavları nasıl, online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nden beklenen duyuru…

AÇIKÖĞRETİM KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU
AÖF’ün yeni dönemde kayıt tarihleri, resmi internet sayfasından yayınlandı. İkinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos -16 Ekim tarihleri arasında, ÖSYS yeni kayıtları ise 28 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, diğer kayıt tarihleri;
ANADOLUYÖS 21: Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş: (DGS) henüz belli olmadı.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi