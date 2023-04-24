AÖF final sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Açıköğretim (AÖF) final sınavı tarihleri belli oldu!

Açıköğretim final sınavı ne zaman? sorusu günün öne çıkan konularından oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavlarına 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde katılım sağladı. Ancak söz konusu sınavdan düşük puan alan öğrenciler, şimdiden final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Öğrencilerin online katılım sağladığı AÖF vize sonuçlarının başarı notuna katkısı yüzde 30 olacak. AÖF final sınavı puanları ise harf notunu belirlemede büyük katkı sağlayacak. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF final sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak. Final sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ise henüz belli olmadı.