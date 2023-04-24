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AÖF final sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Açıköğretim (AÖF) final sınavı tarihleri belli oldu!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 19:52

AÖF final sınavı tarihleri, ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2022-2023 Öğretim Yılı Açıköğretim vize sınavı sonuçları 24 Nisan tarihinde açıklandı. Açıköğretim ara sınavlarda istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler, bahar dönemi final sınavlarına hazırlanarak notunu yükseltecekler. Diğer yandan vize sınavlarının online gerçekleşmesi nedeniyle AÖF final sınavlarının yüz yüze olup olmayacağı öğrencilerin odaklandığı bir diğer konu oldu. Açıköğretim Fakültesi sınav takviminde, final sınavlarının tarihi açıklandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? AÖF final sınavı online mı? İşte, sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4AÖF final sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak 2022-2023 Açıköğretim (AÖF) final sınavı tarihleri belli oldu

Açıköğretim final sınavı ne zaman? sorusu günün öne çıkan konularından oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavlarına 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde katılım sağladı. Ancak söz konusu sınavdan düşük puan alan öğrenciler, şimdiden final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Öğrencilerin online katılım sağladığı AÖF vize sonuçlarının başarı notuna katkısı yüzde 30 olacak. AÖF final sınavı puanları ise harf notunu belirlemede büyük katkı sağlayacak. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF final sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak. Final sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ise henüz belli olmadı.

2/4AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Türkiye programları Açıköğretim sınav takvimi belli oldu.

Takvimde yer alan bilgiye göre AÖF final sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

3/4AÖF FİNALLERİ ONLİNE MI

AÖF FİNALLERİ ONLİNE MI?

AÖF final sınavları için takvim açıklandı. Ancak Anadolu Üniversitesinden sınavların online olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Takvimde yer alan bilgilere göre AÖF final sınavları, ikinci bir açıklama gelene kadar 27-28 Mayıs tarihlerinde yüz yüze gerçekleşecek.

4/4FİNAL SINAVI NASIL YAPILACAK

FİNAL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

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