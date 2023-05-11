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AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN? Açıköğretim (AÖF) sınavları online mi yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav takvimini yayınladı!

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Sınav Takvimi#AÖF Sınavları Ne Zaman#Açıköğretim Sınav Tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 18:15

AÖF sınav takvimi için son dakika açıklama geldi. Açıköğretim 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ile ilgili Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuruda, AÖF sınav tarihlerini paylaştı. AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi final sınavlarının yayınlanan takvimiyle beraber AÖF sınavları yüz yüze mi? Açıköğretim final sınavı online mi? gibi sorular da yanıtını buldu. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, AÖF bahar dönemi final sınavlarına haziranda katılım sağlayacaklar. Peki, 2023 AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, AÖF sınav tarihleri ve final sınavlarının uygulanışı hakkında bilgiler.

1/4AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN Açıköğretim (AÖF) sınavları online mi yüz yüze mi Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav takvimini yayınladı

Açıköğretim final sınavı ne zaman? sorusu yapılan duyuru ile yanıt buldu. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF final sınavlarının tarihine odaklandı. Bahar dönemi ara sınavlarda istedikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler, AÖF final sınavlarına hazırlanarak notunu yükseltecekler. Diğer yandan vize sınavlarının online gerçekleşmesi nedeniyle AÖF final sınavlarının da çevrimiçi olması yönünde beklentiler arttı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuruda AÖF final sınavlarının haziran ayında online (çevrimiçi) yapılacağı bildirildi.

2/4AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sınav Duyurusu yayınlandı.

Açıklamaya göre AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

3/4AÖF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ

AÖF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi'nin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

4/4AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz sınav yerleri hakkında bir duyuru yayınlanmadı. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.

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