AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN? Açıköğretim (AÖF) sınavları online mi yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav takvimini yayınladı!

AÖF FİNAL SINAVI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi'nin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor;



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.



Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.