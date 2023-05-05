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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte 2023 Anneler Günü tarihi

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#Anneler Günü#Anneler Günü 2023 Ne Zaman#Anneler Günü Ayın Kaçında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 11:07

Anneler Günü'ne kaç gün kaldı sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Anneler Günü her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Bu özel günde annelerini mutlu etmek ve ona özel sürprizlerle anlam katmak isteyenler hazırlıklarına başladı. Bu bağlamda 2023 Anneler Günü'nün hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

1/3Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında Anneler Gününe kaç gün kaldı İşte 2023 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman 2023, kaç gün kaldı? Mayıs ayının ikinci haftası yaklaşırken Anneler Günü tarihi de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sonsuz değeri olan annelerimizi mutlu etmek ve bu özel günü daha da anlam katmak için hazırlıklar da başladı. İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

2/3ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023, AYIN KAÇINDA

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023, AYIN KAÇINDA?

Anneler günü her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile Anneler Günü aynı tarihte olacak.

3/3ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

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