Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte 2023 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman 2023, kaç gün kaldı? Mayıs ayının ikinci haftası yaklaşırken Anneler Günü tarihi de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sonsuz değeri olan annelerimizi mutlu etmek ve bu özel günü daha da anlam katmak için hazırlıklar da başladı. İşte 2023 Anneler Günü tarihi...