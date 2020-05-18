Anaokulları ne zaman açılacak? Kreşler ne zaman açılacak?

Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan kreşlerin yeniden açılacağı ve faaliyet göstereceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından velilerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, 'Anaokulları ne zaman açılacak?' ve 'Kreşler ne zaman açılacak?' sorularının yanıtı..