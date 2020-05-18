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Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 22:32,

Anaokulları ne zaman açılacak? Kreşler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, normalleşme süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında kreşlerin açılış tarihine ilişkin de bilgi verdi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Kreşler ne zaman açılacak?

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Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan kreşlerin yeniden açılacağı ve faaliyet göstereceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından velilerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, 'Anaokulları ne zaman açılacak?' ve 'Kreşler ne zaman açılacak?' sorularının yanıtı..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;

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"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

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Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edilmişti.

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