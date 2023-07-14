Altın fiyatları 14 Temmuz 2023 | Canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altın durmak bilmiyor!

Altın fiyatları yeniden artışa geçti. En güvenilir yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatları rekor seviyelerde ilerliyor. Ons altın ile bağlantılı olarak artan ve azalan gram altın, iç piyasalardaki parametrelerden de etkileniyor. Bugün gram altın ne kadar? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon rakamlarının düşük çıkması ons altın fiyatlarını harekete geçirdi. Bu da gram altın fiyatını etkiledi. İşte 14 Temmuz canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı!