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Altın fiyatları 14 Temmuz 2023 | Canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altın durmak bilmiyor!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 09:00

Altın fiyatları canlı ve güncel olarak takip edilmeye devam ediyor. 14 Temmuz gram altın fiyatı da bu sebeple araştırılıyor. Son aylarda yatırımcısını mutlu etmeyi başaran altın fiyatları oldukça yüksek seviyelere yükseldi. Özellikle geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD’nin düşük enflasyon verisi ile birlikte ons altın değer kazandı. Ons altın bugün 1958 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise her geçen gün biraz daha değer kazanıyor. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz altın fiyatları son durum!

1/4Altın fiyatları 14 Temmuz 2023 | Canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL Gram altın durmak bilmiyor

Altın fiyatları yeniden artışa geçti. En güvenilir yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatları rekor seviyelerde ilerliyor. Ons altın ile bağlantılı olarak artan ve azalan gram altın, iç piyasalardaki parametrelerden de etkileniyor. Bugün gram altın ne kadar? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon rakamlarının düşük çıkması ons altın fiyatlarını harekete geçirdi. Bu da gram altın fiyatını etkiledi. İşte 14 Temmuz canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı!

2/4ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2023

ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2023

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Alış 1.643,68 TL 

Satış 1.643,99 TL

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3/4Altın fiyatları 14 Temmuz 2023 | Canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL Gram altın durmak bilmiyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 2.658,00 TL

Satış 2.716,00 TL

4/4Altın fiyatları 14 Temmuz 2023 | Canlı, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL Gram altın durmak bilmiyor

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 1.958,50 Dolar

Satış 1.958,85 Dolar

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