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ALES sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#Ales Sonuçları 2023#Ales Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 22:21

ALES sonuçları 2023 için beklenen tarih geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) 16 Nisan tarihinde tamamlandı. Yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan adayların katılımı ile gerçekleşen söz konusu sınav sonrası, ALES sınav puanlarını hesaplayanlar, ALES sonuç tarihine odaklandı. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu ALES sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak değerlendirmeleri yapılacak olan ALES sonuçları bu hafta ilan edilecek. Peki, 2023 ALES sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2023-ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

1/6ALES sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir

ALES sonucu sorgulama ÖSYM giriş ekranı üzerinden erişime açılacak. Sınavın üzerinden geçen süreyi hesaba katan adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına kilitlendi. ALES/1 sınavına ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayanlar ALES sonuçları için beklentilerini yoğunlaştırdı. ÖSYM'nin takvimine göre ALES sınav sonuçları 10 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

2/6ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını 10 Mayıs’ta T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

3/6ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

4/6ALES sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

5/6ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI

ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığını erişime açtı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2023 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 26 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

6/6ALES CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

ALES CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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