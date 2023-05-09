ALES sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI
ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığını erişime açtı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Nisan 2023 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 26 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.