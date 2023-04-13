ALES ne zaman, bu hafta mı yapılacak? ALES 1 giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama 2023!





ÖSYM sınav takvimi ile ALES 1 sınav tarihi 2023 yayımlandı. Lisans bölümünden mezun olanların yüksek lisans yapmak için başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) nisan ayında gerçekleştirilecek. Adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek. Peki, ALES 1 bu hafta mı, hangi gün yapılacak?