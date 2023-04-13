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ALES ne zaman, bu hafta mı yapılacak? ALES 1 giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama 2023!

Güncelleme Tarihi:

#ALES#ALES 1#ALES Sınav Giriş Belgesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ALES 1 için geçtiğimiz aylarda tarih vermişti. ALES 1 ne zaman yapılacak? sorusu da bu bağlamda merak edilmeye başlandı. Lisans bölümünden mezun olan kişilerin yüksek lisans yapabilmesi için girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. İşte ALES 1 giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı 2023!

1/3ALES ne zaman, bu hafta mı yapılacak ALES 1 giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama 2023



ÖSYM sınav takvimi ile ALES 1 sınav tarihi 2023 yayımlandı. Lisans bölümünden mezun olanların yüksek lisans yapmak için başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) nisan ayında gerçekleştirilecek. Adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek. Peki, ALES 1 bu hafta mı, hangi gün yapılacak?

2/3ALES 1 NE ZAMAN YAPILACAK

ALES 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

3/3ALES SINAV GİRİŞ BEGLESİ VE YERLERİ SORGULAMA

ALES SINAV GİRİŞ BEGLESİ VE YERLERİ SORGULAMA

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

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#ALES#ALES 1#ALES Sınav Giriş Belgesi