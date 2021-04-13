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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 16:45 | 

Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? İşte kılınışı ve saati

Akşam namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Müslümanlar günde beş defa farz namazları kılıyorlar. Akşam namazı ikindi namazından sonra yatsı namazından önce kılınıyor. Akşam namazı toplam 5 rekattır.

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Akşam namazı her gün kılınan vakit namazlarından biridir. Akşam namazının saat kaçta kılınacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bugün İstanbul’da bu vakit namazı saat 19:48’de, Ankara’da 19:31’de kılınacak. Peki akşam namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte merak edilen soruların yanıtları ve il il namaz vakitleri

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.

2AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

İL İL AKŞAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

3AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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