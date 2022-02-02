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Akşam namazı kaç rekat? Akşam namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı

#Akşam Namazı#Akşam Namazı Kaç Rekat#Akşam Namazı Kılınışı

Akşam namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Akşam namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatlerde kılınıyor. Müslümanlar cemaat ile camilerde veya evlerinde bu ibadeti yerine getiriyorlar. Peki, akşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım kılınışı

1/3Akşam namazı kaç rekat Akşam namazı nasıl kılınır Adım adım kılınışı

Akşam namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak ediliyor. Akşam namazı, öğle namazından sonra ikindi namazından önce kılınıyor. Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınıyor.

2/3AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

İL İL AKŞAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

3/3AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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