AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? Aile Destek Yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı!

Aile destek ödemesi sorgulama ekranı, ödenekten yararlanan hak sahiplerinin odaklandığı konulardan oldu. Vatandaşlara sosyal destek kapsamında sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatıyor. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Haziran ayının ilk haftası ile aile destek parası için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurusuna çevrildi. Ancak ödeme tarihi bilgisi henüz gelmedi. Peki, aile destek parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.