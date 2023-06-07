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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? Aile Destek Yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Ödemesi#Aile Destek Programı Uzatıldı Mı#Aile Destek Yardımı Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 02:39

Aile Destek Ödemesi yattı mı, sorusunun cevabı, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber aile destek yardımı ödeme tarihi 2023 için beklentiler arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek. Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile destek yardımı ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Peki, haziran ayı aile destek yardımı ne zaman yatacak, uzatıldı mı? İşte, aile destek yardımı ödeme tarihi bilgisi.

1/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 Aile Destek Yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor İşte e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı

Aile destek ödemesi sorgulama ekranı, ödenekten yararlanan hak sahiplerinin odaklandığı konulardan oldu. Vatandaşlara sosyal destek kapsamında sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatıyor. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Haziran ayının ilk haftası ile aile destek parası için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurusuna çevrildi. Ancak ödeme tarihi bilgisi henüz gelmedi. Peki, aile destek parası ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

3/5AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

4/5AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEME SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

5/5AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR

AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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