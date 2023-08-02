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Adli tatil ne zaman bitiyor 2023? Adli tatil kaç gün sürecek, davalar görülüyor mu? İşte yargıda adli yıl başlama tarihi!

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#Adli Tatil Tarihi 2023#Adli Tatil Kaç Gün#Adli Tatil Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 18:51

Adli tatil tarihi 2023 devam ederken, tatilin sona ereceği tarih de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sürecinde, adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Adliyelerde devam eden davaları olan ya da hukuki işlem başlatmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı adli tatil eylül başına kadar devam ediyor. Peki, 2023 adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil kaç gün sürecek? İşte yargıda adli yıl başlama tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Adli tatil ne zaman bitiyor 2023 Adli tatil kaç gün sürecek, davalar görülüyor mu İşte yargıda adli yıl başlama tarihi

2023 adli tatil ne zaman bitecek, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Adli tatil tarihleri, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi temmuz sonunda başladı. Hukuk yargısında adli tatil, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli Tatil Süresi” başlıklı 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Adli tatil süresi boyunca hakim, savcı ve hukuk görevlileri çalışmıyor. Peki, Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatil hangi tarihte bitecek? İşte, adli tatil tarihleri ve detaylar.

2/4ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona erer. Buna göre 1 Eylül itibarıyla yeni adli yılı başlayacak. Adli tatil toplamda 43 gün sürer.

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3/4ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI, HANGİ DAVALARA BAKILIR

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI, HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

4/4Adli tatil ne zaman bitiyor 2023 Adli tatil kaç gün sürecek, davalar görülüyor mu İşte yargıda adli yıl başlama tarihi

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler,

Adli tatilde, bu işlemlerin dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

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