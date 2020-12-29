Adana’da ‘pes’ dedirten yöntem! Kurbanlarını böyle seçiyorlarmış
Telefon dolandırıcıları sabit telefon rehberindeki “Mehmet, Hatice, Ramazan, Mustafa, Ayşe, Fatma” gibi isimlerin yaşlı olabileceğini tahmin edip telefonla arayarak 900 bin lira dolandıran 16 zanlı, Adana polisinin şafak baskınıyla yakalandı. Zanlılardan İbrahim K., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. tutuklanırken Cuma A., ev hapsi tedbiriyle 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.