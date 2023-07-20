AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023: ATA AÖF, AUZEF, AÖF hangi bölümler var? İşte, Açıköğretim başarı sıralaması ve kontenjanları





Türkiye’de 5 milyondan fazla Açıköğretim’e kayıtlı öğrenci olduğu biliniyor. Her yıl açıktan eğitim alan öğrenci sayısı artarken bu yıl milyonlarca aday 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Çalışan ve örgün eğitimi tercih etmeyen adaylar Açıköğretim Fakültelerini tercih ediyor. ATA AÖF, AUZEF ve AÖF’te 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ve taban puanları ise bu sebeple merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının duyurulmasıyla adayların tercih maratonu kısa süre içerisinde başlayacak. Adaylar tercih edecekleri üniversitelerin en son en düşük kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. YKS sonuç ekranında adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarını görüntüleyecek. Tercih listelerinde ise Açıköğretim başarı sıralamaları ve kontenjanlarını dikkate alarak hazırlayacak. Açıköğretim Fakültelrinde Sosyal Hizmetler, İktisat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve diğer birçok 2 ve 4 yıllık bölüm bulunuyor. Peki 2023 ATA AÖF, AÖF, AUZEF tavan ve taban puanları açıklandı mı? İşte, Açıköğretim bölümleri tavan ve taban puanlarına ilişkin bilgiler…