AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023: ATA AÖF, AUZEF, AÖF hangi bölümler var? İşte, Açıköğretim başarı sıralaması ve kontenjanları

ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?
ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
LİSANS BÖLÜMLERİ
Çocuk Gelişimi Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık Lisans
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi Lisans
Sosyal Hizmet Lisans
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı