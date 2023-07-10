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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Mahkumlar için denetimli serbestlik açıklaması

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#Açık Cezaevi#Açık Cezaevi İzinleri#Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 08:26

Açık cezaevi pandemi izni dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda uzun süre dışarıda kalan mahkumlar için yeni bir karar daha gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün hükümlüler ile ilgili kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Mahkum yakınları ise özellikle son dönemde genel af ile alakalı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediliyorlardı. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçirilen hükümlüler iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapabilecek. Peki Mahkumlara af mı çıktı, kanun teklifinde neler var? İşte, Adalet Bakanı Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar…

1/3Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı Mahkumlar için denetimli serbestlik açıklaması

Özellikle son dönemde sosyal medyada ortaya atılan genel af iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

2/3MAHKUMLARA DENETİMLİ SERBESTLİK AÇIKLAMASI

MAHKUMLARA DENETİMLİ SERBESTLİK AÇIKLAMASI

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

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3/3Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı Mahkumlar için denetimli serbestlik açıklaması

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.”

 

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#Açık Cezaevi#Açık Cezaevi İzinleri#Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı

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