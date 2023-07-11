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ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? Küresel piyasalarda gözler 2023 Haziran ayı ABD enflasyon rakamlarında!

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#ABD Enflasyon Verisi#Haziran Abd Enflasyon Rakamları#Tüfe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 19:57

ABD enflasyon rakamları küresel piyasalarda merakla bekleniyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi sürerken, gözler haziran ayı ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Tüm dikkatler şimdi bu hafta belirlenecek ABD enflasyon rakamlarında. Peki, Haziran ayı ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ABD enflasyon rakamları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak Küresel piyasalarda gözler 2023 Haziran ayı ABD enflasyon rakamlarında

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verisi için geri sayım başladı. Bu hafta ekonominin ana gündem maddesi olan ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı başta altın yatırımcıları olmak üzere piyasalarda bekleniyor. Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin FED faiz kararında etkili olması ön görülüyor. Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 4 oranında gerçekleşmişti. Peki, haziran ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/3ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak. Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri FED’in faiz artırımında da önemli rol oynayacak.

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3/3ABD ENFLASYON VERİSİ MAYIS 2023 NE OLMUŞTU

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ABD'de enflasyon yavaşlayarak Fed'in bu ay faiz artışında frene basacağı beklentisini destekledi. Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 4 oranında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllıkta ise yüzde 5,3 arttı. ABD Mayıs ayı TÜFE verisinin ardından euro, ABD doları karşısında 1,08218'i gördü, şu sıralarda 1,08168'den işlem görüyor. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşerek, Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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#ABD Enflasyon Verisi#Haziran Abd Enflasyon Rakamları#Tüfe

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