ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? Küresel piyasalarda gözler 2023 Haziran ayı ABD enflasyon rakamlarında!

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verisi için geri sayım başladı. Bu hafta ekonominin ana gündem maddesi olan ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı başta altın yatırımcıları olmak üzere piyasalarda bekleniyor. Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin FED faiz kararında etkili olması ön görülüyor. Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 4 oranında gerçekleşmişti. Peki, haziran ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.