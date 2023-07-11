ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? Küresel piyasalarda gözler 2023 Haziran ayı ABD enflasyon rakamlarında!

ABD ENFLASYON VERİSİ MAYIS 2023 NE OLMUŞTU?
ABD'de enflasyon yavaşlayarak Fed'in bu ay faiz artışında frene basacağı beklentisini destekledi. Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 4 oranında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllıkta ise yüzde 5,3 arttı. ABD Mayıs ayı TÜFE verisinin ardından euro, ABD doları karşısında 1,08218'i gördü, şu sıralarda 1,08168'den işlem görüyor. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşerek, Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.