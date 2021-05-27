65 yaş üstü ve 18- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, saat kaçta başlıyor, kaça kadar?
65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile değişmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile ilgili yeni kararlar kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı gününe kadar devam edecek “Kademeli Normalleşme” süreci uygulanmaya devam ediyor. Peki İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı için alınan karara göre 65 yaş üzeri ikinci doz aşı yaptıranların kısıtlaması kaldırılacak. Peki, 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaça kadar devam ediyor? İşte, 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri.
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1
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının biteceği tarih, gündemde yer alan konuların başında geliyordu. 65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı için yeni karar verildi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 18-20 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,
Hafta sonu: 1 Haziran’a kadar olan zaman diliminde, Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 18-20 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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Aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.