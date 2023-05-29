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29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün (Pazartesi) İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay, otobüs bedava mı, ücretli mi?

Güncelleme Tarihi:

#29 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz Mi#Yarın Toplu Taşıma Bedava Mı#Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretli Mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 09:27

Bugün toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı İstanbul'un Fethi sebebiyle araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un fethinin 570 yılı kutlanacak. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı etkinlikler tertip edilecek. Metro, Metrobüs, tramvay, Marmaray ve diğer toplu taşıma araçlarını kullanacaklar için İBB’den açıklama geldi. Peki 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın (Pazartesi) toplu taşıma bedava mı? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

1/429 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi Bugün (Pazartesi) İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay, otobüs bedava mı, ücretli mi



29 Mayıs toplu taşımadan ücret alınıp alınmayacağı hem seçim sebebiyle hem de yarın İstanbul’un fethinin yıl dönümü olduğundan merak ediliyor. Fatih Sultan Mehmet’in komutasındaki ordunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesiyle başlayan zafer her yıl yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Yarın İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı seçim sebebiyle yarın okulların tatil olması kararını aldı. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak. Peki 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro, metrobüs, tramvay, otobüs bedava mı olacak? İşte, konuyla ilgili bilgiler..

2/429 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT’den yapılan açıklamada “29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde tüm gün boyunca kişiselleştirdiğiniz İstanbulkart ile entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

3/4İSTANBUL’UN FETHİ NE ZAMAN

İSTANBUL’UN FETHİ NE ZAMAN?

İstanbul ya da Bizans İmparatorluğu dönemindeki adıyla Konstantinopolis, Roma İmparatoru I. Konstantin döneminden (MS. 330) beri imparatorluğun başkentiydi. 11 yüzyıl boyunca Konstantinopolis kenti defalarca ele geçirilmeye çalışıldı ve 1204 yılındaki Dördüncü Haçlı Seferi'nde bir defa kuşatıldı.

Konstantinopolis kenti 1261 yılında İznik İmparatorluğu tarafından fethedildi. Daha sonra Latinler, Sırplar ve Bulgarlar, Konstantinopolis'i alabilmek için savaş verdi. Büyük Veba Salgını'nın baş gösterdiği 1346 ve 1349 yılları arası Konstantinopolis kentinde yaşayanların yarısı öldü. Ekonomik ve bölgesel olarak sıkıntı yaşamaya başlayan imparatorluk Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı Ordusu tarafından kuşatıldı ve 29 Mayıs 1453'te fethedildi.

4/42023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

2023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Tam Akbil ücreti: 9,90 TL
Öğrenci Akbil ücreti: 4,83 TL
Öğretmen Akbil ücreti: 7,09 TL
Aylık Akbil Tam İstanbulKart fiyatı: 777,00 TL
Aylık Akbil Öğrenci İstanbulKart fiyatı: 140,00 TL
Kişisel İstanbul Kart ücreti: 60,00 TL
Anonim kart ücreti: 50,00 TL
İstanbul elektronik bilet fiyatı: 9,90 TL
İlk aktarma 5,48 TL
3 biniş kart: 35,00 TL
Sosyal kart abonman ücreti 374,00 TL
1 geç Marmaray bilet ücreti: 32,00 TL
2 geç Marmaray bilet ücreti: 49,00 TL
3 geç Marmaray bilet ücreti: 94,00 TL

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