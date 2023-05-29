29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün (Pazartesi) İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay, otobüs bedava mı, ücretli mi?

2023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
Tam Akbil ücreti: 9,90 TL
Öğrenci Akbil ücreti: 4,83 TL
Öğretmen Akbil ücreti: 7,09 TL
Aylık Akbil Tam İstanbulKart fiyatı: 777,00 TL
Aylık Akbil Öğrenci İstanbulKart fiyatı: 140,00 TL
Kişisel İstanbul Kart ücreti: 60,00 TL
Anonim kart ücreti: 50,00 TL
İstanbul elektronik bilet fiyatı: 9,90 TL
İlk aktarma 5,48 TL
3 biniş kart: 35,00 TL
Sosyal kart abonman ücreti 374,00 TL
1 geç Marmaray bilet ücreti: 32,00 TL
2 geç Marmaray bilet ücreti: 49,00 TL
3 geç Marmaray bilet ücreti: 94,00 TL