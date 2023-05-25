29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 2. tur seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi okul var mı? Bakan Özer açıkladı!

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi öğrencilerin ve velilerin tatil beklentisi oluştu. 14 Mayıs seçimlerinin ertesi günü 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. Aynı gündem 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de geçerliliğini koruyor. Sandıklarda görevli olacak öğretmenler ve okullarda oy kullanılması nedeniyle öğretmenler idari izinli mi sayılacak, 29 Mayıs Pazartesi okul tatil mi merak ediliyor. Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi. İşte, 2. tur seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, okullar tatil mi sorularının yanıtları...