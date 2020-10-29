29 Ekim'de bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczane listesi
29 Ekim’de eczanelerin açık olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde bugün kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir. Peki bugün eczaneler açık mı? İşte 29 Ekim nöbetçi eczane listesi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında bugün kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşayan vatandaşlar bazı kurumların resmi tatil sebebi olan kapalı olması dolayısıyla bu kurumlar arasında eczanelerin yer alıp almadığını araştırmaya başladılar. Bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. İşte nöbetçi eczane listesi
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BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu sebeple bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.