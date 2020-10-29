29 Ekim'de bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczane listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında bugün kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşayan vatandaşlar bazı kurumların resmi tatil sebebi olan kapalı olması dolayısıyla bu kurumlar arasında eczanelerin yer alıp almadığını araştırmaya başladılar. Bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. İşte nöbetçi eczane listesi