CumhurbaÅŸkanÄ± kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? sorusu gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. Son dakika haberine gÃ¶re 28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Partilerin 28'inci dÃ¶nemde Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± milletvekili sayÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan YSK BaÅŸkanÄ± Yener, "YapÄ±lan seÃ§imler sonucunda Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MilliyetÃ§i Hareket Partisi'nin 50, YeÅŸiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, Ä°YÄ° Parti'nin 43 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup, sonuÃ§larÄ±n siyasi partilerimize ve TÃ¼rk demokrasisine hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diler, kamuoyuna saygÄ±yla sunarÄ±z" diye konuÅŸtu. Ã–te yandan, 28 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸen 2. tur cumhurbaÅŸkanÄ± kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n ise 1 Haziran'da aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seÃ§men, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seÃ§men oy kullandÄ±. 28 MayÄ±s CumhurbaÅŸkanÄ± 2. tur seÃ§imlerini, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan kazandÄ±. Ä°ÅŸte, 28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi TBMM sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve konu hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.