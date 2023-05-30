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28. Dönem Milletvekili seçimi sonuçlarÄ± Resmi Gazete'de... 28 MayÄ±s 2023 cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi kesin sonuçlarÄ± ne zaman yayÄ±mlanacak? Ä°ÅŸte TBMM Meclis sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kesin Seçim SonuçlarÄ±#CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. Tur Seçimi#Ysk
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 30, 2023 07:16

28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YSK BaÅŸkanÄ± Ahmet Yener, 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lan Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yener, yapÄ±lan seÃ§imlerde AK Parti'nin 268, CHP'nin 169, YeÅŸil Sol Parti'nin 61, MHP'nin 50, Ä°YÄ° Parti'nin 43, Yeniden Refah Partisi'nin 5 ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Milletvekili seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler 28 MayÄ±s'ta yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± 2. tur seÃ§im sonuÃ§larÄ±na Ã§evrildi. Kesin olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re 2. tur seÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 52.18 oranÄ±nda oy alÄ±rken, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ise 47.82'de kaldÄ±. YSK takvimine gÃ¶re YSK, 1 Haziran'da il seÃ§im kurulu kararlarÄ± ve il birleÅŸtirme tutanaklarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlarÄ± kararÄ± baÄŸlayacak. Peki, 28 MayÄ±s 2. tur cumhurbaÅŸkanÄ± kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, YSK kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacaÄŸÄ± tarih hakkÄ±nda bilgiler.

1/828. DÃ¶nem Milletvekili seÃ§imi sonuÃ§larÄ± Resmi Gazetede... 28 MayÄ±s 2023 cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± ne zaman yayÄ±mlanacak Ä°ÅŸte TBMM Meclis sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? sorusu gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. Son dakika haberine gÃ¶re 28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Partilerin 28'inci dÃ¶nemde Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± milletvekili sayÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan YSK BaÅŸkanÄ± Yener, "YapÄ±lan seÃ§imler sonucunda Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MilliyetÃ§i Hareket Partisi'nin 50, YeÅŸiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, Ä°YÄ° Parti'nin 43 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup, sonuÃ§larÄ±n siyasi partilerimize ve TÃ¼rk demokrasisine hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diler, kamuoyuna saygÄ±yla sunarÄ±z" diye konuÅŸtu. Ã–te yandan, 28 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸen 2. tur cumhurbaÅŸkanÄ± kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n ise 1 Haziran'da aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seÃ§men, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seÃ§men oy kullandÄ±. 28 MayÄ±s CumhurbaÅŸkanÄ± 2. tur seÃ§imlerini, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan kazandÄ±. Ä°ÅŸte, 28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi TBMM sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve konu hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

2/828. DÃ–NEM MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° SEÃ‡Ä°MÄ° SONUÃ‡LARI RESMÄ° GAZETEDE YAYIMLANDI

28. DÃ–NEM MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° SEÃ‡Ä°MÄ° SONUÃ‡LARI RESMÄ° GAZETE'DE YAYIMLANDI

YSK BaÅŸkanÄ± Ahmet Yener, 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lan 28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yener, yapÄ±lan seÃ§imlerde AK Parti'nin 268, CHP'nin 169, YeÅŸil Sol Parti'nin 61, MHP'nin 50, Ä°YÄ° Parti'nin 43, Yeniden Refah Partisi'nin 5 ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kesin sonuÃ§lar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

3/828. DÃ¶nem Milletvekili seÃ§imi sonuÃ§larÄ± Resmi Gazetede... 28 MayÄ±s 2023 cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± ne zaman yayÄ±mlanacak Ä°ÅŸte TBMM Meclis sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Ahmet Yener, 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lan 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. Yener, milletvekili seÃ§imlerine iliÅŸkin itiraz sÃ¼recinin sona erdiÄŸini belirterek, "Kurulumuz 29 MayÄ±s 2023 tarihindeki toplantÄ±sÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ itirazlarÄ± deÄŸerlendirmiÅŸ ve sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. BugÃ¼nkÃ¼ yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz toplantÄ± sonucunda 28'inci dÃ¶nem milletvekili kesin sonuÃ§larÄ± ilan edilmek Ã¼zere Resmi Gazete'ye gÃ¶nderilmiÅŸtir. YapÄ±lan seÃ§imler sonucunda yurt iÃ§inde yÃ¼zde 88.92, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼zde 53.80 oranÄ±nda katÄ±lÄ±m olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Yurt iÃ§i, yurt dÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¼mrÃ¼kler dahil olmak Ã¼zere TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n toplam yÃ¼zde 87.05 oranÄ±nda seÃ§imlere katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi.

4/8AK PARTÄ° 268, CHP 169 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° Ã‡IKARDI

'AK PARTÄ° 268, CHP 169 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° Ã‡IKARDI'

Partilerin 28'inci dÃ¶nemde Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± milletvekili sayÄ±larÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klayan Yener, "YapÄ±lan seÃ§imler sonucunda Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MilliyetÃ§i Hareket Partisi'nin 50, YeÅŸiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, Ä°YÄ° Parti'nin 43 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup, sonuÃ§larÄ±n siyasi partilerimize ve TÃ¼rk demokrasisine hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diler, kamuoyuna saygÄ±yla sunarÄ±z" diye konuÅŸtu.Â

5/8SONUÃ‡LAR RESMÄ° GAZETEDE YAYIMLANDI

SONUÃ‡LAR RESMÄ° GAZETE'DE YAYIMLANDI

28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

6/8CUMHURBAÅžKANI KESÄ°N SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK

CUMHURBAÅžKANI KESÄ°N SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

28. DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ± ile gÃ¶zler, 28 MayÄ±s'ta yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± 2. tur kesin seÃ§im sonuÃ§larÄ±na Ã§evrildi.

YÃœKSEK SeÃ§im Kurulu (YSK) tarafÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ikinci tur oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

YSK takvimine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ikinci tur oylamasÄ± ile ilgili sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n kararlarÄ± ve tutanaklarÄ±na karÅŸÄ± ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±na yapÄ±lacak itiraz sÃ¼resi bugÃ¼n 17.00â€™da sona erdi. Ä°tirazlar en geÃ§ 23.59'a kadar karara baÄŸlanacak. 30 MayÄ±s'ta, ilÃ§e seÃ§im kurulu kararlarÄ± ile birleÅŸtirme tutanaklarÄ±na karÅŸÄ±, il seÃ§im kurullarÄ±na yapÄ±lacak itiraz sÃ¼reci saat 17.00'de sona erecek ve en geÃ§ saat 23.59'a kadar karara baÄŸlanacak.

7/828. DÃ¶nem Milletvekili seÃ§imi sonuÃ§larÄ± Resmi Gazetede... 28 MayÄ±s 2023 cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ± ne zaman yayÄ±mlanacak Ä°ÅŸte TBMM Meclis sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

31 MayÄ±s'ta ise il seÃ§im kurulu kararlarÄ±na ve il birleÅŸtirme tutanaklarÄ±na karÅŸÄ±, YSKâ€™ya yapÄ±lan itiraz sÃ¼resi sona erecek. YSK, 1 Haziran'da il seÃ§im kurulu kararlarÄ± ve il birleÅŸtirme tutanaklarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlarÄ± kararÄ± baÄŸlayarak, kesin seÃ§im sonucunu aynÄ± gÃ¼n Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek Ã¼zere ilgili mercilere gÃ¶nderecek.

8/8YSK BAÅžKANI DUYURDU

YSK BAÅžKANI DUYURDU

YÃœKSEK SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Ahmet Yener, 28â€™inci DÃ¶nem Milletvekili SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n bugÃ¼n ya da yarÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YSK BaÅŸkanÄ± Yener, sabah YSK BaÅŸkanlÄ±k binasÄ±na giriÅŸinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n 14 MayÄ±s'ta yapÄ±lan 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±na dair sorusunu yanÄ±tladÄ±. Yener, "Milletvekili kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§in, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ itirazlara gelen dosyalarÄ± bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p, dosyalarÄ±n akÄ±betine gÃ¶re bir ÅŸey sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n olur. BugÃ¼n ya da yarÄ±n diyelim" ifadelerini kullandÄ±.

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