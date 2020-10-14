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Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 03:27 | 

27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru tarihleri için gözler EGM'de!

27. dönem POMEM başvuruları tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde alınacak olan POMEM başvuruları için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya odaklanan adaylar başvuru işlemlerine yön vermek istiyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde yapılan POMEM sınavında başarı sağlayan ve diğer süreçleri de tamamlayan adaylar, polislik görevini icra etmeye başlıyor. Peki, 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, POMEM başvurularında son durum.

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2020 polis alımlarında son durum binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan duyuru ardından 27. dönem POMEM başvuruları başlayacak, belirtilen şartlara uygun olan adaylar polislik eğitiminden geçtikten sonra görev başı yapacak. 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak istihdam edilmek isteyen binlerce genç 27. Dönem POMEM başvurularının başlamasını bekliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde yapılan POMEM sınavında başarı sağlayan ve diğer süreçleri de tamamlayan adaylar, polislik görevini icra etmeye başlıyor.

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Geçtiğimiz sene 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurular için bu sene de yakın bir tarihte açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

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Ancak şimdilik EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi internet sitelerinde de konuya ilişkin bir ilan yer almıyor.

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