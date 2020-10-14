27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru tarihleri için gözler EGM'de!

2020 polis alımlarında son durum binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan duyuru ardından 27. dönem POMEM başvuruları başlayacak, belirtilen şartlara uygun olan adaylar polislik eğitiminden geçtikten sonra görev başı yapacak. 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak istihdam edilmek isteyen binlerce genç 27. Dönem POMEM başvurularının başlamasını bekliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde yapılan POMEM sınavında başarı sağlayan ve diğer süreçleri de tamamlayan adaylar, polislik görevini icra etmeye başlıyor.