×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları, kutlama sözleri 2023! Basın Bayramı nedir, ne zaman kutlanır?

Güncelleme Tarihi:

#Gazeteciler Ve Basın Bayramı#Basın Bayramı#24 Temmuz Basın Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 09:43

24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajları bugün itibarıyla paylaşılıyor. Basın Bayramı veya Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanıyor. İstanbul’da çıkan gazeteler, Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü sansür memurlarını içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişti. Bu olay, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1948 yılında aldığı kararla Basın Bayramı olarak ilan etmiştir. Peki, Gazeteciler ve Basın Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları, kutlama sözleri 2023!

1/524 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları, kutlama sözleri 2023 Basın Bayramı nedir, ne zaman kutlanır

Basın Bayramı, Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli bir bayramdır. Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak bilinen bu bayramın tarihi Osmanlı zamanına kadar dayanır. İstanbul’da çıkan gazeteler, Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü sansür memurlarını içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı alır. Bu olay da Basın Bayramı başlangıcı olarak kabul edilir. İşte 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları, kutlama sözleri 2023!

2/524 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında "İstibdat dönemi" diye adlandırılan dönemde gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlandığı Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü, İstanbul’da çıkan bir avuç gazete, kendi aralarında sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişlerdi. Bu olay, 24 Temmuz'un “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına vesile oldu.

3/524 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları, kutlama sözleri 2023 Basın Bayramı nedir, ne zaman kutlanır

Bir basın günü oluşturulması önerisi, 1946 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşu ile gündeme geldi. Başlangıçta, Türkiye'de ilk gazetenin çıkış tarihinin Basın Bayramı olması düşünülmüştü. Ancak ilk gazetenin çıkış tarihi tartışma konusu oldu. Kimileri 1831'de Takvim-i Vakayi’nin yayınlamaya başladığı günü Türkiye'de ilk gazetenin çıktığı tarih olarak kabul ederken, kimileri resmî gazete olduğu için Takvim-i Vakayi'nin ilk gazete sayılmayacağını, 1861'de çıkan Tercüman-ı Hakikat'in Türkiye'de ilk gazete olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmekteydi. İlk gazete konusunda anlaşma sağlanamayınca gazeteci Refik Halit Karay, Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilan edilişinin yıldönümü olan 24 Temmuz gününü Basın Bayramı olarak kutlamayı önerdi.

24 Temmuz günü 22 yıl boyunca meslek örgütleri tarafından "Basın Bayramı" olarak kutlandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası baskıların İstibdat Dönemi'ni hatırlattığı gerekçesiyle "Basın Bayramı" ifadesinin kaldırılmasına karar verdi. "Basın Bayramı", "Geleneksel Gazeteciler Günü ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü" adını aldı.

4/524 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJLARI 2023

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJLARI 2023

-Demokratik kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan emekçi basın kuruluşlarımızın gazeteciler ve basın bayramı kutlu olsun.

-Toplumsal tarihimizin hafızasını bizlere en iyi yansıtan gazeteciler ve basın çalışanlarının gazeteciler ve basın bayramını tebrik ederim.

-Tüm yerel ve ulusal basın çalışanlarımızın gazeteciler ve basın bayramını kutlarım.

-Toplumsal değerlerimize saygılı, etik ahlaki değerleri bizlere tarafsız bir şekilde anlatan ve objektif yayıncılık ilkesine tümüyle bağlı kalan tüm emekçi gazete ve basın çalışanlarımızın bayramı kutlu olsun.

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Basın, Milletin müşterek sesidir” sözü basın çalışanlarının üstlendiği asli görevi en güzel şekilde açıklamaktadır.

-Tarafsız ve özgür basın gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez en önemli göstergelerden birisidir. 24 Temmuz 1908’de Türk Basın tarihinde sansürün kaldırılması ülkemiz ve demokrasimiz için tarihi olaylardan birisidir. Gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun.

5/524 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları, kutlama sözleri 2023 Basın Bayramı nedir, ne zaman kutlanır

-Tüm basın mensuplarının gazeteciler ve basın bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

- Tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nız kutlu olsun.

- Tüm basın emekçilerinin "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım.

- 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

- Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

- Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazeteciler Ve Basın Bayramı#Basın Bayramı#24 Temmuz Basın Bayramı