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2023 YKS TARİHLERİ VE SAATLERİ || YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS 2023 sınav yerleri belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#2023 YKS#YKS Ne Zaman#YKS'ye Kaç Gün Kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:03

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, YKS'ye kaç gün kaldı merak ediyorlar. Haziran’da düzenlenecek AYT-TYT ve YDT oturumlarında adayların geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi yanında olmak durumunda. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS 2023 sınav yerleri belli oldu mu? işte detaylar...

1/42023 YKS TARİHLERİ VE SAATLERİ || YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı ÖSYM YKS 2023 sınav yerleri belli oldu mu

YKS sınavı ile ilgili detaylar son günlerin gündem maddelerinden oldu. YSK sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. YKS tarihi ve oturum süreleri, sınav günü yaklaşırken adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav gününden önce de sınava giriş belgeleri yayınlanacak. YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS tarihi ve saatleri...

2/4YKS SINAVI NE ZAMAN 2023, KAÇ GÜN KALDI

YKS SINAVI NE ZAMAN 2023, KAÇ GÜN KALDI?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşan bir kitapçık verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

3/4YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

4/4YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda “ Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.

YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran Çarşamba gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

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