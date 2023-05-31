2023 YKS TARİHLERİ VE SAATLERİ || YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS 2023 sınav yerleri belli oldu mu?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda “ Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.

YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran Çarşamba gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.