2023 seçim sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi araştırılıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev alanlar ücret ödemeleriyle ilgili son durum gelişmelerini yakından takip ediyor. 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı ve seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Şimdi gözler seçim parası ödeme tarihinde. Peki seçim görevli ücretleri bayramdan önce, bu ay yatar mı? Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL yatacak? İşte ayrıntılar...