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2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK? || YSK Sandık görevlisi (seçim görevli) ücreti kaç TL yatacak, nereden alınacak? 14-28 Mayıs seçim parası ödemeleri son durum...

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 12:51

Seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi 22 Haziran tarihinde gündemde yer almayı sürdürüyor. Seçim sandık parası 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs ikinci tur seçimlerin ardından sorgulanıyor. YSK görevlendirmesi ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde görev alanlara sandık görevlisi parası ödenecek. Diğer taraftan seçim parasının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Ücret tutarları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda hesaplara geçecek. Haziran ayının sona ermesi ve bayramın da yaklaşmasıyla sandık görevlisi ücreti ödeme takvimiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki YSK Sandık görevlisi ücreti yattı mı, nereden alınacak? Seçim parası bayramdan önce yatar mı? 14-28 Mayıs seçim parası ödemeleri ne zaman ve ne kadar yapılacak? İşte son durum bilgileri...

1/52023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK || YSK Sandık görevlisi (seçim görevli) ücreti kaç TL yatacak, nereden alınacak 14-28 Mayıs seçim parası ödemeleri son durum...

2023 seçim sandık görevlisi ücreti ödeme takvimi araştırılıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev alanlar ücret ödemeleriyle ilgili son durum gelişmelerini yakından takip ediyor. 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı ve seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Şimdi gözler seçim parası ödeme tarihinde. Peki seçim görevli ücretleri bayramdan önce, bu ay yatar mı? Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL yatacak? İşte ayrıntılar...

2/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretinin hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ayrıca ilk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

4/52023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK || YSK Sandık görevlisi (seçim görevli) ücreti kaç TL yatacak, nereden alınacak 14-28 Mayıs seçim parası ödemeleri son durum...

Diğer taraftan 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şu şekildeydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

5/5SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ?

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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