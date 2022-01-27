2022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman?... İşte ödeme tablosu ve detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
23 yıllık bekleyiş Polisin yapamadığını biz yapacağız23 yıllık bekleyiş! 'Polisin yapamadığını biz yapacağız'#HAMBURG
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
İstanbulda karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdiİstanbul'da karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdi#İstanbul
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERGündem Haberleri

2022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman?... İşte ödeme tablosu ve detaylar

#Mtv#Mtv Ödeme Tarihleri#Mtv Ne Zaman Ödenecek

MTV ne zaman ödenecek sorusu, Ocak ayı devam ederken sürücülerin en önemli gündem konusu oldu. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 2022 MTV oranları aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. Peki, MTV en son ne zaman ödenir? İşte, o detaylar

1/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar

MTV hesaplama tablosu, 2022 ocak MTV oranlarının belli olması ile gündeme geldi. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak belirlendi.

2/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar

1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında olacak. Ocak ayı MTV ödemeleri internet üzerinden kredi kartıyla ödendiğinde, bankalar taksit imkanı sunabilecekler. Peki, MTV ne zaman ödenecek? İşte, MTV ödeme tablosu ve oranları hakkında bilgiler.

3/12MTV NE ZAMAN ÖDENECEK

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

4/122022 ORANI BELLİ OLDU

2022 ORANI BELLİ OLDU

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

5/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

6/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
7/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
8/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
9/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
10/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
11/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
12/122022 MTV ödeme tarihi... MTV ödemelerinde son gün ne zaman... İşte ödeme tablosu ve detaylar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mtv#Mtv Ödeme Tarihleri#Mtv Ne Zaman Ödenecek