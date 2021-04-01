20 Yaş altı sokağa çıkış saatleri değişti mi? İşte güncel izin saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri aralığında vatandaşlar evlerinde kalıyorlar. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, ‘Marttan itibaren iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir.’ açıklamasını yaptı. Henüz yasakların ne zaman kalkacağı ile ilgili net bir tarih açıklanmadı.



Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



