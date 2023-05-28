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2. TUR OY SAYIMI BAŞLAMA SAATİ 2023 | Sandıklar ne zaman açılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı ikinci tur yurt içi ve yurt dışı oy sayımı saat kaçta?

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#2.Tur Oy Sayımı Saat Kaçta#Sandıklar Ne Zaman Açılacak#Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 02:14

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 81 ilde ve 973 ilçede kurulan sandıklarda oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre ikinci turda yurtdışında kullanılan oyların sayısı artış gösterdi. 1 milyon 902 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı seçimlerinde 50+1 oyu alan ve çoğunluğu yakalayan isim Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Bugün saat 08’de başlayacak oy kullanma işlemi toplam 9 saat sürecek. Saat 17.00’dan sonra sandığa giderek oy kullanmak mümkün olmayacak. Peki Sandıklar ne zaman açılacak, oy sayımı saat kaçta? İşte, seçime ilişkin son bilgiler…

1/52. TUR OY SAYIMI BAŞLAMA SAATİ 2023 | Sandıklar ne zaman açılacak 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanı ikinci tur yurt içi ve yurt dışı oy sayımı saat kaçta



İkinci tur oy sayımı başlatma saatleri, merak konusu oldu. 14 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün oy pusulasında yer alan iki olacak. 55 milyondan fazla seçmenin bugün Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için sandığa gitmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla medya kurum ve kuruluşları seçime dair oy verilerini açıklayacak. Bugün Türkiye genelinde oy verme işlemleri saat 08.00 ve 17.00 saatleri arasında tamamlanacak. Peki 2. tur oy sayımı saat kaçta başlayacak? Sandıklar ne zaman açılacak? İşte, oy sayımına başlanacağı saat…

2/52.TUR OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2.TUR OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pazar günü oy verme işlemleri sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak. Oy verme süresi bittikten sonra oyların sayım ve döküm işlemleri müşahitler huzurunda seçim görevlileri tarafından yapılacak. 

2. tur oy sayımı sandıklar kapandıktan sonra yani saat 17.00’dan itibaren yapılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağı kaldırıldıktan sonra oy verileri girilmeye başlanacak.

 

3/5SANDIKLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK

SANDIKLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK?

Yurt dışı oy kullanma işlemleri daha önce bitiyor. Ancak yurt içi ve yurt dışı sandıklarının açılmasına aynı anda başlanıyor. Sandığın açılması sonrası çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları ve parmak izleri sayılacak.

Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilecek ve geçersiz zarf tespit edildiği takdirde sayısı tutanaklara geçirilecek.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla olması durumunda imza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanmaktadır. Zarf sayısının imza sayısındna az olması durumunda ise döküm işlemine geçilir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

Ardından ise oyların sayımı açık olarak başlar ve açık olarak yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

4/5OY SAYIMINDA GÖREV DAĞILIMI NASILDIR

OY SAYIMINDA GÖREV DAĞILIMI NASILDIR?

Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından; Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek, İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.

5/5SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek. Seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

 

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