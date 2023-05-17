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19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs Şiirleri#En Güzel 19 Mayıs Şiirleri#Kısa 19 Mayıs Şiirleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 17:35

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala, 19 Mayıs şiirleri ilkokul, ortaokul ve liselerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle okullarda 19 Mayıs şiirleri kutlamalarda öğrenciler tarafından söyleniyor. Bu anlamlı güne özel şiirler arayan öğrenciler için en güzel 19 Mayıs şiirlerini derledik. İşte, ilkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

1/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs şiirleri ve mesajları ile gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma günü coşkuyla kutlanacak. Kutlamalarda en çok tercih edilen 19 Mayıs şiirleri son günlerin araştırma konuları arasında yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz, kısa, duygusal, en güzel 19 Mayıs şiirleri...

2/8EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ

HER ZAMAN İÇİMİZDE


19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

 

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

 

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

 

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

3/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

 

Atatürk’ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

 

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

 

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

4/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

 

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

 

5/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

 

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

 

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

 

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

 

Uğur YİYİT

6/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

 

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

 

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

 

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

 

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

 

Halim YAĞCIOĞLU

7/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.

 

Özker YAŞIN

8/819 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

ON DOKUZ MAYIS GÜNÜ

On dokuz Mayıs Günü

Samsun Ufuklarından

Yeni bir Güneş Doğdu

Ata Adlı kahraman

*****************

Bandırma Vapuru'yla

Sahilden Rota Çizdi

Denizle kucaklaştı

Halkıyla selamlaştı

*****************

Köylü kentli halkımız

Limana toplandılar

Doğan günle birlikte

Onu selamladılar

*****************

Yurdumuzun baharı

Bugünde başlıyordu

Ufuklar aklanıyor

Şafaklar söküyordu

*****************

Bu yolcu tüm dünyayı

Yerinden sarsıyordu

Bu ulus özgürlüksüz

Yaşayamaz diyordu

*****************

Bu yüce komutana

Tüm halkı kucak açtı

Türklük ayağa kalktı

O'nunla kucaklaştı

*****************

Bu Aşk ile yanarak

Korku nedir bilmedi

Yatmadı uyumadı

Yokluk nedir bilmedi

*****************

O gün tarihler yazdı

Yeni doğan bir çağı

Bir başka gün yaşadı

Yurdun taşı toprağı

******************

Şu ihtiyar dünyamız

Bir anda durakladı

Dağlar ayağa kalktı

Hep O'nu selamladı

******************

Dünyaya kafa tuttu

Atatürk tek başına

Bütün düşmanlar döndü

Birer birer şaşkına

*******************

Türklük meş'alesini

Bütün ulusla yaktık

Kurtuluş savaşı'nı

İşte böyle başlattık

 

Kemal Kahramanoğlu

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#19 Mayıs Şiirleri#En Güzel 19 Mayıs Şiirleri#Kısa 19 Mayıs Şiirleri