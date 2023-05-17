19 MAYIS ŞİİRLERİ 2023 || İlkokul, ortaokul, lise için duygusal, uzun, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (2,3,4 kıtalık)

Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs şiirleri ve mesajları ile gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma günü coşkuyla kutlanacak. Kutlamalarda en çok tercih edilen 19 Mayıs şiirleri son günlerin araştırma konuları arasında yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz, kısa, duygusal, en güzel 19 Mayıs şiirleri...