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Resmi Tatil çalışma durumu | 19 Mayıs'ta eczaneler, aile hekimliği ve özel hastaneler kapalı mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs yarın hastaneler açık mı?

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#19 Mayıs#19 Mayıs Eczaneler Açık Mı#19 Mayıs Hastaneler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:19

19 Mayıs'ta özel hastaneler eczaneler, aile hekimliği çalışıyor mu? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Cuma günü tüm yurtta kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi, gözleri aile hekimliği, sağlık ocağı ve hastanelere çevirdi. Eczane ve sağlık ocakları dini ve milli bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları ile beraber kapalı durumda bulunuyor ve nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 19 Mayıs Cuma hastaneler kapalı mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/4Resmi Tatil çalışma durumu | 19 Mayısta eczaneler, aile hekimliği ve özel hastaneler kapalı mı, çalışıyor mu 19 Mayıs yarın hastaneler açık mı

19 Mayıs'ta eczaneler hastaneler kapalı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu sene 104. yıldönümünü kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastanelere, aile hekimine gitmek durumunda olanlar ile ilaç tedariklerini sağlayacak olanlar bu kurumların 19 Mayıs çalışma durumuna göre işlemlerine yön verecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayram olmasından dolayı eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor. İşte, 19 Mayıs hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık m? konusuyla ilgili bilgiler.

2/4AİLE HEKİMLERİ 19 MAYISTA AÇIK MI

AİLE HEKİMLERİ 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle aile hekimliğindeki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Aile Hekimliği, 19 Mayıs tarihinde kapalı olacak.

3/4ECZANELER AÇIK MI

ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler. Dolayısı ile 19 Mayıs'ta eczaneler kapalı olacak.

4/419 MAYISTA HASTANELER AÇIK OLACAK MI

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

19 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir.

Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 19 Mayıs Cuma günü devlet hastanelerinin acil servisi açık olacaktır.

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