Resmi Tatil çalışma durumu | 19 Mayıs'ta eczaneler, aile hekimliği ve özel hastaneler kapalı mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs yarın hastaneler açık mı?

19 Mayıs'ta eczaneler hastaneler kapalı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu sene 104. yıldönümünü kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastanelere, aile hekimine gitmek durumunda olanlar ile ilaç tedariklerini sağlayacak olanlar bu kurumların 19 Mayıs çalışma durumuna göre işlemlerine yön verecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayram olmasından dolayı eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor. İşte, 19 Mayıs hastaneler, eczaneler, sağlık ocağı açık m? konusuyla ilgili bilgiler.