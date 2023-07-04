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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün 2023? 15 Temmuz'da kamu kurumları açık mı kapalı mı?

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz#15 Temmuz Resmi Tatil Mi#15 Temmuz Kamu Kurumları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:48

15 Temmuz resmi tatil mi sorusu, 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. FETÖ'nün darbe girişimine gösterilen direnişin resmi olarak tescillenmesinin talep edildiği TBMM'de, resmi tatil kanun teklifi görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. 15 Temmuz'un tatil olması için görüşülen kanun, bir karara bağlandı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, milli bayram mı? 15 Temmuz'da kamu kurumları açık mı? İşte, o konunun detayları

1/315 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün 2023 15 Temmuzda kamu kurumları açık mı kapalı mı
2/315 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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3/315 TEMMUZDA KAMU KURUMLARI AÇIK MI

15 TEMMUZ'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Kamu kurumları genel itibariyle Cumartesi ve Pazar yani hafta sonu kapalıdır. Ayrıca kamu kurumları resmi tatil ve bayram günlerinde de hizmet vermemektedir. 15 Temmuz'un bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle kamu kurumları normal çalışma saatlerine devam edecektir.

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