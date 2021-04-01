1 Nisan neden 'Şaka Günü' olarak kutlanır? 1 Nisan nasıl ortaya çıktı? İşte ayrıntılar
1 Nisan, dünyanın her yerinde insanların birbirine şaka yaptığı, bazıları için korkunç, şakacılar için ise eğlenceli geçen bir gün olarak dikkat çekiyor. Hemen hemen her kültürde yeri olan 1 Nisan Şaka Günü'nün nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan neden 'Şaka Günü' olarak kutlanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kökeni Fransa Kralı 9. Charles'in yılbaşını ocak ayından nisan ayına aldırmasına dayanan 1 Nisan, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. İşte, 1 Nisan'ın tarihçesi...
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler.
2
Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı.
1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.