1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi günü kargolar dağıtım yapacak mı?

Kargolar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kargoların 1 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak eden pek çok kişi, buna göre kargo teslimatlarını bekleyecek. Peki, kargolar 1 Mayıs tarihinde açık olacak mı? İşte, kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yönelik bazı bilgiler