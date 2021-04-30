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Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 15:52 | 

1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Cumartesi günü kargolar dağıtım yapacak mı?

1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, siparişlerinin teslim edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 1 Mayıs Cumartesi gününün Emek Bayramı dolayısıyla tatil olması, pek çok vatandaşın zihninde 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusuna neden olmuştu. Peki, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri 1 Mayıs'ta açık mı, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kargolar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kargoların 1 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak eden pek çok kişi, buna göre kargo teslimatlarını bekleyecek. Peki, kargolar 1 Mayıs tarihinde açık olacak mı? İşte, kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yönelik bazı bilgiler

2KARGOLAR 1 MAYISTA AÇIK MI

KARGOLAR 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Kargo şirketleri, geçtiğimiz yıl hafta içine denk gelen 1 Mayıs tarihlerinde çalışmalarına ara vermişti. Bu yıl 1 Mayıs tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla halihazırda yarım gün gerçekleşen çalışma saatlerinin 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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Ancak bazı E-Ticaret firmalarının kendi kargo şirketlerini kurması dolayısıyla dağıtım işlemlerini kendilerinin yönlendirmesi bekleniyor.

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