1 Mayıs hastaneler, aile hekimliği, eczaneler açık mı? Pazartesi günü için kritik uyarı

1 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimliği ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Emek ve Dayanışma günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.1 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, aile hekimliği ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler, aile hekimliği ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler