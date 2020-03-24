Marketten alınanlar tadında nefis bir ev yapımı ketçaba ne dersiniz?

Malzemeler:

500 gram domates

3 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı toz şeker

1 adet defne yaprağı

1 tutam tarçın

1 adet karanfil

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Domatesleri rendeleyin.

Soğan ve sarımsakları rendeleyin ve bir sos tenceresine alın.

Üzerine toz şekeri serpin ve hafifçe karamelize olana kadar şekerle pişirin.

Üzerine rendelediğiniz domatesleri ilave edip kavurmaya başlayın.

Biber salçasını da ekleyip karıştırın.

Karanfili havanda ezip toz haline getirin.

Tarçın, karanfil tozu ve defne yaprağını da tenceredeki malzemeye ilave edin.

Ardından sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi de ekleyip domatesler suyunu çekene kadar karıştıra karıştıra pişirin.

Sos pişince defne yaprağını tencereden alıp karışımı el blender’ı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.

Ocağı yeniden açıp sosun suyu iyice çekilene ketçabın kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Ilınınca bir kavanoza alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun…