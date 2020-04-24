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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 24.04.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Kayseri'yi evinize getiriyoruz! İşte nefis yağlama tarifi...

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Kayseri'yi evinize getiriyoruz! İşte nefis yağlama tarifi...
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Yağlama Kayseri mutfağının en nefis yemeklerinin başında geliyor. Arasına kıyma eklenmiş kat kat hamurlar, yoğurtla birlikte benzersiz bir lezzete kavuşuyor. Peki bu müthiş lezzete doymak için ille de Kayseri’ye gitmek zorunda mısınız? Tabii ki hayır… İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz Kayseri yağlaması tarifimiz…

Malzemeler:

Hamur için:

4 su bardağı un

Tuz

Yarım paket yaş maya

Su

Harcı için:

300 gram kıyma

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet yeşil biber

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı su

Sosu için:

Sarımsaklı yoğurt

Nasıl yapılır?

Un, tuz ve mayayı derin bir kasede karıştırın.

Azar azar su ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hamuru nemli bir bezin altında 20 dakika mayalandırın.

Ardından ufak bezelere ayırıp her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve tavada ya da sacda pişirin.

Soğan ve biberleri yemeklik doğrayın.

Kıymayı bir tavada kavurun.

Ardından soğan ve biberi ekleyip sıvı yağ ilave edin.

Küp küp doğradığınız domatesleri ve salçayı da ekleyin.

Birkaç kez daha çevirdikten sonra tuz, karabiber ve sıcak su ilave edin ve kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan almadan hemen önce ince ince doğradığınız maydanozu da ilave edin.

Pişirdiğiniz hamurları aralarına kıymalı harç gezdirip üst üste dizin.

Sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis yapın. Afiyet olsun…

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