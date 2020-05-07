Evdeyken cildinize ne sıklıkla peeling yapmalısınız?

Karma ciltler

Karma ciltlerde T bölgesi yağlı olur. Eğer karma cilt tipine sahipseniz peelingi sadece T bölgesine uygulayın. Diğer bölgelere uyguladığınızda cildinizi tahriş edebilirsiniz.

Peeling önerisi: 5 adet çileği iyice ezin ve 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Karışımı t bölgenize uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra hafifçe ovalayarak yıkayın. Bu peelingi haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz.

Kuru ciltler

Kuru bir cilde sahipseniz uygulayacağınız peeling hem cildinizi temizlemeli hem de nemlendirmelidir. Evde uygulayabileceğiniz en ideal tarif ise kahve peelingidir.

Peeling önerisi: 2 yemek kaşığı Türk kahvesi ile 1 çay kaşığı maden suyunu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Maskeyi cildinize sürün ve kuruduktan sonra hafifçe masaj yaparak ılık su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.

Yağlı ciltler

Yağlı bir ciltlerde, diğer cilt tiplerine oranla daha fazla akne ve siyah nokta görülür. Bunun önüne geçmenin en iyi yollarından biri düzenli peeling yapmaktır.

Peeling önerisi: 6 dal maydanozun yapraklarını ezin, bir adet yumurtanın akı ile iyice karıştırın. 1 yemek kaşığı esmek şeker ilave edin ve bir kez daha karıştırın. Maskeyi cildinize uygulayın ve kuruduğunda elinizle soyun. Ardından ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.