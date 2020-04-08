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Evdehayat
Haber Giriş: 08.04.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Evdeki ecza dolabınızda bunlar var mı?

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Evdeki ecza dolabınızda bunlar var mı?
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Ecza dolabı her evde bulunması gereken sağlık gereçlerinin başında geliyor. Peki, ilk yardım dolabında neler bulunur ya da nelerin bulundurulması gerekiyor, biliyor musunuz?

Ecza dolabında olması gereken ilk yardım malzemelerini ve ilaçları listeledik.

İlk yardım malzemeleri

Pamuk

Gazlı bez

Sargı bezi

Bandaj

Steril eldiven

Yara bandı

Oksijenli su

Flaster

Cımbız

Makas

Çengelli iğne

Bulunması gereken ilaçlar

Antibiyotikli merhem

Ağrı kesici ilaçlar

Bulantı kesici ilaçlar

Hazımsızlık ve mide yanması için ilaçlar

Ateş düşürücü ilaç veya serumlar

Kaşıntılar için losyon veya merhemler

Alerji için antihistaminik ilaçlar

Not: Bu dolaplar çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

Bağışıklık güçlendirici detoks yapımı
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