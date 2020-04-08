Evdeki ecza dolabınızda bunlar var mı?

Ecza dolabında olması gereken ilk yardım malzemelerini ve ilaçları listeledik.

İlk yardım malzemeleri

Pamuk

Gazlı bez

Sargı bezi

Bandaj

Steril eldiven

Yara bandı

Oksijenli su

Flaster

Cımbız

Makas

Çengelli iğne

Bulunması gereken ilaçlar

Antibiyotikli merhem

Ağrı kesici ilaçlar

Bulantı kesici ilaçlar

Hazımsızlık ve mide yanması için ilaçlar

Ateş düşürücü ilaç veya serumlar



Kaşıntılar için losyon veya merhemler



Alerji için antihistaminik ilaçlar



Not: Bu dolaplar çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.