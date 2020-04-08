Evdeki ecza dolabınızda bunlar var mı?
Ecza dolabı her evde bulunması gereken sağlık gereçlerinin başında geliyor. Peki, ilk yardım dolabında neler bulunur ya da nelerin bulundurulması gerekiyor, biliyor musunuz?
Ecza dolabında olması gereken ilk yardım malzemelerini ve ilaçları listeledik.
İlk yardım malzemeleri
Pamuk
Gazlı bez
Sargı bezi
Bandaj
Steril eldiven
Yara bandı
Oksijenli su
Flaster
Cımbız
Makas
Çengelli iğne
Bulunması gereken ilaçlar
Antibiyotikli merhem
Ağrı kesici ilaçlar
Bulantı kesici ilaçlar
Hazımsızlık ve mide yanması için ilaçlar
Ateş düşürücü ilaç veya serumlar
Kaşıntılar için losyon veya merhemler
Alerji için antihistaminik ilaçlar
Not: Bu dolaplar çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
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