Evde sukulent yetiştirmek isteyenlere tüyolar

Sukulent neredeyse her evde kolaylıkla yetişebilir. Su tutma kabiliyetleri sayesinde uzun süre susuzluğa dayanabilir, 15-20 gün sulanmasa da yaşayabilirler. Bakımı zahmet gerektirmez. Şık ve dekoratif bitkilerdir.

Sukulentler aşırı sulanmamalıdır. Kış aylarında iki haftada bir sulanması yaz aylarında ise haftada bir sulanması yeterli olacaktır.

Işığı severler, güneş alan yerde kolayca yetişebilirler. Bu nedenle evin kuzeye bakan cephesinde sukulent yetiştirmeyi denemeyin.

Çok büyük bitkiler olmadıkları için küçük saksılarda rahatlıkla yetişebilirler. Hiçbir zaman büyük saksı almayın. Bitkiye göre toprak fazla olduğu zaman kurur, bitkinin kökleri zarar görebilir. Bu arada saksıyı tamamen doldurmamakta da fayda var. Üstten 1 cm kadar sulama için pay bırakılmalıdır.