Evde sukulent yetiştirmek isteyenlere tüyolar
Sukulent, kaktüs familyasına ait bir bitkidir. Evde bakımı son derece kolaydır. Peki, sukulent bakımında nelere dikkat edilmelidir? İşte bilmeniz gerekenler…
Sukulent neredeyse her evde kolaylıkla yetişebilir. Su tutma kabiliyetleri sayesinde uzun süre susuzluğa dayanabilir, 15-20 gün sulanmasa da yaşayabilirler. Bakımı zahmet gerektirmez. Şık ve dekoratif bitkilerdir.
Sukulentler aşırı sulanmamalıdır. Kış aylarında iki haftada bir sulanması yaz aylarında ise haftada bir sulanması yeterli olacaktır.
Işığı severler, güneş alan yerde kolayca yetişebilirler. Bu nedenle evin kuzeye bakan cephesinde sukulent yetiştirmeyi denemeyin.
Çok büyük bitkiler olmadıkları için küçük saksılarda rahatlıkla yetişebilirler. Hiçbir zaman büyük saksı almayın. Bitkiye göre toprak fazla olduğu zaman kurur, bitkinin kökleri zarar görebilir. Bu arada saksıyı tamamen doldurmamakta da fayda var. Üstten 1 cm kadar sulama için pay bırakılmalıdır.
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