Evde menekşe bakımı nasıl yapılır?

Menekşe bakımında dikkat etmeniz gereken en önemli unsur saksı… Menekşe için en uygun saksılar küçük veya orta boylar. Çok derin saksılar bu çiçek için uygun değil. Bir de saksının ortası mutlaka delik olmalı.

Menekşe gün ışığını çok sever ancak direkt güneşe maruz bırakmayın. Menekşenizi aydınlık bir yere koyarsanız kısa zamanda canlandığını göreceksiniz.

Evinizdeki menekşeyi saksının dibinden sulamalısınız. Sulama mutlaka saksı altından yapılmalı. 15-20 dakika bekledikten sonra altında fazla su kalmışsa dökülmeli.

Menekşe hafif ve nem tutan toprağı sever, bu nedenle torflu gübreli toprakları tercih edebilirsiniz.