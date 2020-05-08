Evde çikolatalı sufle yapıyoruz! Hazırsanız başlayalım...

Malzemeler:

250 gram bitter çikolata

250 mililitre süt

6 adet yumurta

4 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı toz şeker

Pişirme kaplarını yağlamak için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

Servis için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

Sufle kalıplarını tereyağı ile güzelce yağlayın ve içlerine kakao serpip kenara alın.

Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın.

Çikolataları küp küp doğrayın.

Sütü sos tenceresine kaynama noktasına kadar ısıtıp içine çikolatayı ilave edin ve karıştırarak eritin.

Çikolata eriyince tencereyi ocaktan alın.

Ayrı bir tavada tereyağını eritip içine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurduğunuz unu çikolatalı süte ekleyin.

Şekeri de ekleyip eriyene kadar güzelce karıştırın.

Yumurta sarılarını da ekleyip iyice yedirdikten sonra karışımı kenarda soğumaya bırakın.

O esnada yumurta beyazlarını tuzla kar gibi olana kadar karıştırın. Kaseyi ters çevirdiğinizde köpükler akmayacak kıvamda olmalı.

Yumurta köpüğünü çikolatalı karışıma ilave edip çok söndürmeden dikkatle karıştırın.

Malzemeyi sufle kalıplarına üstten biraz boşluk kalacak şekilde bölüştürün.

Fırını 200 dereceye ayarlayı ısıttıktan sonra sufleleri fırına verin.

10 dakika pişirdiğiniz tatlınız servise hazırdır.

Üzerine pudra şekeri serpip afiyetle tüketebilirsiniz.