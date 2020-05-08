Evde çikolatalı sufle yapıyoruz! Hazırsanız başlayalım...
Sufle son yılların en popüler tatlılarından biri. Özellikle çikolatalı tatlıları sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan sufle, birkaç temel malzemeyle evde de yapılabilir. Ancak fazla pişip akışkanlığını kaybetmemesi yani çikolatalı sufleden kakaolu keke dönüşmemesi için pişme süresi konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer siz de evde nefis bir çikolatalı sufle yapmak isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin...
Malzemeler:
250 gram bitter çikolata
250 mililitre süt
6 adet yumurta
4 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
Yarım çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı toz şeker
Pişirme kaplarını yağlamak için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı kakao
Servis için:
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Nasıl yapılır?
Sufle kalıplarını tereyağı ile güzelce yağlayın ve içlerine kakao serpip kenara alın.
Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın.
Çikolataları küp küp doğrayın.
Sütü sos tenceresine kaynama noktasına kadar ısıtıp içine çikolatayı ilave edin ve karıştırarak eritin.
Çikolata eriyince tencereyi ocaktan alın.
Ayrı bir tavada tereyağını eritip içine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavurduğunuz unu çikolatalı süte ekleyin.
Şekeri de ekleyip eriyene kadar güzelce karıştırın.
Yumurta sarılarını da ekleyip iyice yedirdikten sonra karışımı kenarda soğumaya bırakın.
O esnada yumurta beyazlarını tuzla kar gibi olana kadar karıştırın. Kaseyi ters çevirdiğinizde köpükler akmayacak kıvamda olmalı.
Yumurta köpüğünü çikolatalı karışıma ilave edip çok söndürmeden dikkatle karıştırın.
Malzemeyi sufle kalıplarına üstten biraz boşluk kalacak şekilde bölüştürün.
Fırını 200 dereceye ayarlayı ısıttıktan sonra sufleleri fırına verin.
10 dakika pişirdiğiniz tatlınız servise hazırdır.
Üzerine pudra şekeri serpip afiyetle tüketebilirsiniz.
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