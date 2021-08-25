Zehirli Guatr Nedir, Nasıl Geçer? Zehirli Guatr Hastalığı Tanısı, Belirtileri Ve Tedavisi..

Zehirli guatr hastalığı graves hastalığı olarak da bilinmektedir. Daha çok zehirli guatr olarak adlandırılır.

Zehirli Guatr Nedir?

Zehirli guatr yaygın olarak da bilinen bir tiroid bezi hastalıkları arasında yer almaktadır. Kısaca zehirli guatr olarak adlandırılmaktadır. Otoimmün hastalıklarından bir tanesi olarak bilinen zehirli guatr hastalığında vücudun kendi kendine oluşturmuş olduğu bir savunma sistemi söz konusudur.

Zehirli Guatr Nasıl Geçer?

1) Çuha Çiçeği Yağı

Zehirli guatra en iyi gelen bitkisel çözümlerden bir tanesidir. Çuha çiçeği yağı esans yağ olarak da bilinmektedir. Pek çok yararlı asitleri olan çuha çiçeği yağı tiroid bezlerinin hormonlarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm enzimleri de salgılamasını sağlar. Çuha çiçeği yağı zehirli guatrı olan kişilere uzman bitkisel doktorlar tarafından da önerilir.

2) İyot

Zehirli guatr için bir diğer tercih edilecek bitkisel yöntem ise iyottur. İyot eksikliğinden kaynaklı olarak zehirli guatr nüksedebilir. Bundan dolayı iyot ile tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Özellikle yeterli derecede iyot tüketilmesi zehirli guatrın ilerlememesi açısından çok önemlidir.

3) Esmer Su Yosunu

Esmer su yosunu da zehirli guatr için çok önemlidir. Esmer su yosunu guatr tedavisi sürecinde de kullanılmaktadır. Yüksek miktarda iyot içermektedir. Tiroidin normalleşmesi açısından esmer su yosunu kullanılır. Bu şekilde zehirli guatr normalleşmesine yardımcı olur. Esmer su yosunu potasyum kalsiyum ve magnezyum da içermektedir. Bundan dolayı demir açısından da son derecede zengindir.

4) Karahindiba

Hindistan'da sıklıkla görülen bir bitkidir. Karahindiba otu zehirli guatra oldukça iyi gelmektedir. Özellikle Karahindiba yaprakları boyun bölgesinde meydana gelen şişliklerin yok edilmesini sağlar. Guatrdan ötürü meydana gelen rahatsızlıklara çok iyi gelmektedir. Karahindiba ile zehirli guatr tedavisini günde 3 kez uygulayabilmektesiniz. Karahindiba zehirli guatr belirtilerini önemli ölçüde giderecektir.

6) Sarımsak

Guatr tedavisi için kullanılan ve çok tercih edilen bir tedavi seçeneğidir. Guatra neden olan tüm faktörleri ortadan kaldırır. Son derecede şifalı bir bitkisel tedavi yöntemidir. Zehirli guatr için doktorlar tarafından da tüketilmesi önerilir.

Zehirli Guatr Hastalığı Tanısı

Zehirli guatr hastalığının tanısı için bir takım kan testleri yapılmaktadır. Kan testleri sonucunda ortaya çıkan verilere göre zehirli guatr hastalığı teşhis edilmektedir. Bu şekilde vücudun iyot durumuna da bakılır. Zehirli guatr hastalığı için hastaya biyopsi de yapılabilir. Boyun bölgesinden alınan biyopsi örnekleri ile hastalığının kesin olarak tanısı konulmaktadır.

Zehirli Guatr Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Zehirli guatr hastalığı için belirtileri şu şekildedir;

1) Çarpıntı

Zehirli guatr hastalığının ilk olarak belirtisi çarpıntıdır. Çarpıntı gün boyunca devam edebilir. Kalp atışı sesini sürekli olarak hasta duyabilir.

2) Kilo Kaybı

Herhangi bir nedene bağlı olmadan zehirli guatr belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kilo kaybı hastada belirgin ölçüde sürmektedir.

Zehirli guatr hastalığının tedavisi hastadan parça alınır ve tedavi şekli belirlenir. Hastanın yaşı ve kullanılacak ilaç tedavisi bu noktada önemlidir. Pek çok faktör de göz önüne alınır. Antitiroid ilaç tedavisi uygulanır ve zehir ortadan kaldırılmaya çalışır. Aynı zamanda tiroid bezleri için aşırı tiroid hormonunun dengelenmesi için hormon tedavisine de başlanır.