Zarf fiil ekleri nelerdir? Zarf fiil eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Bir cümle içerisinde birden fazla zarf fiil kullanılabilir: Örneğin:
''Bir işi bitirmeden başka bir işe başlaması yanlış.'' Cümlede zarf fiil olan kelimeler: 1- Bitirmeden 2- Başlaması
Zarf Fiil Ekleri Nelerdir?
1- -ınca, ince
2- -sıya, -siye
3- -dıkça, -dikçe
4- -meden, -madan
5- -ıp, -ip
6- -dığında, -diğinde
7- (-eli, -alı)
Zarf Fiil Eki Örnekleri ve Cümleleri
(-dığında, diğinde)
1- Baban eve ''geldiğinde'' hep birlikte dışarı çıkacağız.
2- Bu soruyu bana ilk kez ''sorduğunda'' henüz altı yaşındaydı.
3- Onu son kez ''gördüğümde'' hal ve hareketlerinde bir tuhaflık vardır.
4- Kendime ''geldiğimde'' saat on ikiyi çoktan geçmişti.
5- Okuldan mezun ''olduğumuzda'' henüz yolun çok başında olduğumuzu biliyorduk.
6- Yola ''çıktığımızda'' güneş batmak üzereydi.
7- Geçmişe dönüp ''baktığımda'' bir sürü pişmanlık ve yanılgı görüyorum.
(-ıp, -ip)
1- Çok ''çalışıp'' alttan aldığım tüm derslerden geçmek istiyorum.
2- Lafı çok fazla ''uzatmayıp'' hemen konuya girdi.
3- Kendisine yöneltilen tüm soruları ''yanıtsız'' bırakıp sessiz bir şekilde yanımızdan ayrıldı.
4- Bir an önce kendime ''gelip'' bu hayatta ne yapmak istediğime karar vermeliyim.
5- Buralardan ''uzaklaşıp'' kafamı dinleyeceğim bir yerde yaşlanmak istiyorum.
6- Burak günlerdir seni ''sorup'' duruyor.
7- Bir kere bile halimi hatırımı ''sormayıp'' sonra bana arkadaşlıkla ilgili nutuk atamazsın.
(-meden, -madan)
1- Neyseki çok fazla ''uğraşmadan'' bu meseleyi kapattık.
2- ''Anlamadan dinlemeden'' hemen yargıya varması beni çok sinirlendirdi.
3- ''Yatmadan'' önce dişlerini fırçalaman ağız sağlığı için çok önemlidir.
4- Film ''izlemeden'' önce odamı toplamaya karar verdim.
5- Sinemaya ''gitmeden'' önce kafede oturup bir şeyler içmeye karar verdik.
6- Seni ''aramadan'' önce mesaj atmam gerektiğini unutmuşum.
7- Öğretmen yeni konuya ''geçmeden'' önce anlattığı konunun üzerinden bir daha geçti.
(-dıkça, -dikçe)
1- O bu kafayla ''gittikçe'' hayatındaki hiçbir sorunu çözemez.
2- O kahkahalarla ''güldükçe'' benim de gülesim geliyordu.
3- Gün ''geçtikçe'' daha yalnız ve çaresiz hissediyorum.
4- Dün gece ''oldukça'' geç bir saatte seni aradığım için özür dilerim.
5- O bana duygusal şeyler ''yazdıkça'' ben ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum.
6- Saatler ''ilerledikçe'' merakım ve heyecanım artıyor.
(-sıya, -siye)
1- Gün geldi, ''ölesiye'' sevdiğimiz insanlar da bizi terk edip gitti.
2- Bu iş ''bitesiye'' kadar çok yoruldum.
(-ınca, -ince)
1- Şu yoldan sağa ''dönünce'' aradığın dükkan karşına çıkacak.
2- Oraya ''varınca'' mutlaka bizi arayıp haberdar et.
3- Onu yakından ''görünce'' ne kadar güzel bir kadın olduğunu bir kez daha anladım.
4- Son kitabı beklediği ilgiyi ''görmeyince'' depresyona girdi.
5- Öğretmen sınıftan ''ayrılınca'' öğrenciler yüksek sesle konuşmaya başladı.
6- Sahaya seyircilerden biri ''inince'' maç uzun bir süre durdu.
7- Beni bu saatte ''arayınca'' ters giden bir şeylerin olduğunu anladım.
(-eli, -alı)
1- ''Görmeyeli'' ne kadar da değişmişsin?
2- ''Görüşmeyeli'' köprünün altından o kadar sular aktı ki..
3- ''Uyanalı'' birkaç saat oluyor ama telefona anca bakabildim.
4- Onu ''görmeyeli'' kalbimde derin bir üzüntü hissediyorum.
5- Şöyle güzel bir yemek ''yemeyeli'' çok uzun zaman olmuştu.