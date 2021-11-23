Zarf fiil ekleri nelerdir? Zarf fiil eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Bir cümle içerisinde birden fazla zarf fiil kullanılabilir: Örneğin:

''Bir işi bitirmeden başka bir işe başlaması yanlış.'' Cümlede zarf fiil olan kelimeler: 1- Bitirmeden 2- Başlaması

Zarf Fiil Ekleri Nelerdir?

1- -ınca, ince

2- -sıya, -siye

3- -dıkça, -dikçe

4- -meden, -madan

5- -ıp, -ip

6- -dığında, -diğinde

7- (-eli, -alı)

Zarf Fiil Eki Örnekleri ve Cümleleri

(-dığında, diğinde)

1- Baban eve ''geldiğinde'' hep birlikte dışarı çıkacağız.

2- Bu soruyu bana ilk kez ''sorduğunda'' henüz altı yaşındaydı.

3- Onu son kez ''gördüğümde'' hal ve hareketlerinde bir tuhaflık vardır.

4- Kendime ''geldiğimde'' saat on ikiyi çoktan geçmişti.

5- Okuldan mezun ''olduğumuzda'' henüz yolun çok başında olduğumuzu biliyorduk.

6- Yola ''çıktığımızda'' güneş batmak üzereydi.

7- Geçmişe dönüp ''baktığımda'' bir sürü pişmanlık ve yanılgı görüyorum.

(-ıp, -ip)

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1- Çok ''çalışıp'' alttan aldığım tüm derslerden geçmek istiyorum.

2- Lafı çok fazla ''uzatmayıp'' hemen konuya girdi.

3- Kendisine yöneltilen tüm soruları ''yanıtsız'' bırakıp sessiz bir şekilde yanımızdan ayrıldı.

4- Bir an önce kendime ''gelip'' bu hayatta ne yapmak istediğime karar vermeliyim.

5- Buralardan ''uzaklaşıp'' kafamı dinleyeceğim bir yerde yaşlanmak istiyorum.

6- Burak günlerdir seni ''sorup'' duruyor.

7- Bir kere bile halimi hatırımı ''sormayıp'' sonra bana arkadaşlıkla ilgili nutuk atamazsın.

(-meden, -madan)

1- Neyseki çok fazla ''uğraşmadan'' bu meseleyi kapattık.

2- ''Anlamadan dinlemeden'' hemen yargıya varması beni çok sinirlendirdi.

3- ''Yatmadan'' önce dişlerini fırçalaman ağız sağlığı için çok önemlidir.

4- Film ''izlemeden'' önce odamı toplamaya karar verdim.

5- Sinemaya ''gitmeden'' önce kafede oturup bir şeyler içmeye karar verdik.

6- Seni ''aramadan'' önce mesaj atmam gerektiğini unutmuşum.

7- Öğretmen yeni konuya ''geçmeden'' önce anlattığı konunun üzerinden bir daha geçti.

(-dıkça, -dikçe)

1- O bu kafayla ''gittikçe'' hayatındaki hiçbir sorunu çözemez.

2- O kahkahalarla ''güldükçe'' benim de gülesim geliyordu.

3- Gün ''geçtikçe'' daha yalnız ve çaresiz hissediyorum.

4- Dün gece ''oldukça'' geç bir saatte seni aradığım için özür dilerim.

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5- O bana duygusal şeyler ''yazdıkça'' ben ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum.

6- Saatler ''ilerledikçe'' merakım ve heyecanım artıyor.

(-sıya, -siye)

1- Gün geldi, ''ölesiye'' sevdiğimiz insanlar da bizi terk edip gitti.

2- Bu iş ''bitesiye'' kadar çok yoruldum.

(-ınca, -ince)

1- Şu yoldan sağa ''dönünce'' aradığın dükkan karşına çıkacak.

2- Oraya ''varınca'' mutlaka bizi arayıp haberdar et.

3- Onu yakından ''görünce'' ne kadar güzel bir kadın olduğunu bir kez daha anladım.

4- Son kitabı beklediği ilgiyi ''görmeyince'' depresyona girdi.

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5- Öğretmen sınıftan ''ayrılınca'' öğrenciler yüksek sesle konuşmaya başladı.

6- Sahaya seyircilerden biri ''inince'' maç uzun bir süre durdu.

7- Beni bu saatte ''arayınca'' ters giden bir şeylerin olduğunu anladım.

(-eli, -alı)

1- ''Görmeyeli'' ne kadar da değişmişsin?

2- ''Görüşmeyeli'' köprünün altından o kadar sular aktı ki..

3- ''Uyanalı'' birkaç saat oluyor ama telefona anca bakabildim.

4- Onu ''görmeyeli'' kalbimde derin bir üzüntü hissediyorum.

5- Şöyle güzel bir yemek ''yemeyeli'' çok uzun zaman olmuştu.