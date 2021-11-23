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Zarf fiil ekleri nelerdir? Zarf fiil eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

#Zarf Fiil Ekleri Nelerdir?#Örnekler#Konu Anlatımı
Zarf fiil ekleri nelerdir Zarf fiil eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Bir eylemin ne zaman, nasıl ya da hangi maksatla yapıldığını bildiren kelimelere zarf deni. Örneğin: ''Sabahtan beri bekliyoruz.'' cümlesinde ''sabahtan beri'' tamlaması zarf olarak kullanılmıştır. Çeşitli ekler alarak zarf olarak kullanılan kelimelere ise zarf fiil ya da ulaç adı verilir. Zarf fiil ekleri nelerdir? Sizin için zarf fiil eki örnekleri ve cümleleri ile birlikte detaylı olarak derledik.

 

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Bir cümle içerisinde birden fazla zarf fiil kullanılabilir: Örneğin:

''Bir işi bitirmeden başka bir işe başlaması yanlış.'' Cümlede zarf fiil olan kelimeler: 1- Bitirmeden 2- Başlaması

Zarf Fiil Ekleri Nelerdir?

1- -ınca, ince

2- -sıya, -siye

3- -dıkça, -dikçe

4- -meden, -madan

5- -ıp, -ip

6- -dığında, -diğinde

7- (-eli, -alı)

Zarf Fiil Eki Örnekleri ve Cümleleri

(-dığında, diğinde)

1- Baban eve ''geldiğinde'' hep birlikte dışarı çıkacağız.

2- Bu soruyu bana ilk kez ''sorduğunda'' henüz altı yaşındaydı.

3- Onu son kez ''gördüğümde'' hal ve hareketlerinde bir tuhaflık vardır.

4- Kendime ''geldiğimde'' saat on ikiyi çoktan geçmişti.

5- Okuldan mezun ''olduğumuzda'' henüz yolun çok başında olduğumuzu biliyorduk.

6- Yola ''çıktığımızda'' güneş batmak üzereydi.

7- Geçmişe dönüp ''baktığımda'' bir sürü pişmanlık ve yanılgı görüyorum.

(-ıp, -ip)

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1- Çok ''çalışıp'' alttan aldığım tüm derslerden geçmek istiyorum.

2- Lafı çok fazla ''uzatmayıp'' hemen konuya girdi.

3- Kendisine yöneltilen tüm soruları ''yanıtsız'' bırakıp sessiz bir şekilde yanımızdan ayrıldı.

4- Bir an önce kendime ''gelip'' bu hayatta ne yapmak istediğime karar vermeliyim.

5- Buralardan ''uzaklaşıp'' kafamı dinleyeceğim bir yerde yaşlanmak istiyorum.

6- Burak günlerdir seni ''sorup'' duruyor.

7- Bir kere bile halimi hatırımı ''sormayıp'' sonra bana arkadaşlıkla ilgili nutuk atamazsın.

(-meden, -madan)

1- Neyseki çok fazla ''uğraşmadan'' bu meseleyi kapattık.

2- ''Anlamadan dinlemeden'' hemen yargıya varması beni çok sinirlendirdi.

3- ''Yatmadan'' önce dişlerini fırçalaman ağız sağlığı için çok önemlidir.

4- Film ''izlemeden'' önce odamı toplamaya karar verdim.

5- Sinemaya ''gitmeden'' önce kafede oturup bir şeyler içmeye karar verdik.

6- Seni ''aramadan'' önce mesaj atmam gerektiğini unutmuşum.

7- Öğretmen yeni konuya ''geçmeden'' önce anlattığı konunun üzerinden bir daha geçti.

(-dıkça, -dikçe)

1- O bu kafayla ''gittikçe'' hayatındaki hiçbir sorunu çözemez.

2- O kahkahalarla ''güldükçe'' benim de gülesim geliyordu.

3- Gün ''geçtikçe'' daha yalnız ve çaresiz hissediyorum.

4- Dün gece ''oldukça'' geç bir saatte seni aradığım için özür dilerim.

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5- O bana duygusal şeyler ''yazdıkça'' ben ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum.

6- Saatler ''ilerledikçe'' merakım ve heyecanım artıyor.

(-sıya, -siye)

1- Gün geldi, ''ölesiye'' sevdiğimiz insanlar da bizi terk edip gitti.

2- Bu iş ''bitesiye'' kadar çok yoruldum.

(-ınca, -ince)

1- Şu yoldan sağa ''dönünce'' aradığın dükkan karşına çıkacak.

2- Oraya ''varınca'' mutlaka bizi arayıp haberdar et.

3- Onu yakından ''görünce'' ne kadar güzel bir kadın olduğunu bir kez daha anladım.

4- Son kitabı beklediği ilgiyi ''görmeyince'' depresyona girdi.

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5- Öğretmen sınıftan ''ayrılınca'' öğrenciler yüksek sesle konuşmaya başladı.

6- Sahaya seyircilerden biri ''inince'' maç uzun bir süre durdu.

7- Beni bu saatte ''arayınca'' ters giden bir şeylerin olduğunu anladım.

(-eli, -alı)

1- ''Görmeyeli'' ne kadar da değişmişsin?

2- ''Görüşmeyeli'' köprünün altından o kadar sular aktı ki..

3- ''Uyanalı'' birkaç saat oluyor ama telefona anca bakabildim.

4- Onu ''görmeyeli'' kalbimde derin bir üzüntü hissediyorum.

5- Şöyle güzel bir yemek ''yemeyeli'' çok uzun zaman olmuştu.

 

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