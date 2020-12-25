Yönetici Asistanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yönetici Asistanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yönetici asistanı, işyerinde bulunan yöneticilerin yardımcısı olarak çalışmakta olan idari işlemlerde yöneticinin desteği olan bir meslek dalıdır.

Yönetici Asistanı Kimdir?

Yönetici asistanı, günümüzde kendisine tanımlanan çok çeşitli görevler çerçevesinde kendi birim yöneticisine idari yardım sağlarken aynı zamanda ofis işleyişini organize etmek ile sorumlu olan kişidir.

Yönetici Asistanı Ne İş Yapar?

Günümüzde yönetici asistanı yöneticinin ve ya şirketin toplantılarını planlamakla yükümlüdür. Yöneticinin katılacağı ya da şirkette yapılacak organizasyonların genel planlamasını yapar ve şirket bünyesinde yaşanmakta olan sorunları çözer. Bilgisayar üzerinde genel mail gönderimi, sunum hazırlama ve gelen postalara cevap verme gibi işlemleri yapmaktadır.

Yönetici Asistanı Nasıl Olunur?

Yönetici asistanı olabilmek için resmi olarak bir eğitim mecburiyeti değildir. Üniversitelerin genel iki yıllık eğitim vermekte olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik adlı önlisans bölümlerinden mezun olup mesleğe adım atmak mümkün olmaktadır. Ayrıca eğitim akademilerinin de Büro Yönetimi sertifika programlarını alarak mesleğe başvuru yapabilirler. Bu nedenle bu meslek dalı oldukça yaygın olarak tercih edilen bir meslek dalıdır.

Yönetici Asistanı Olma Şartları Nelerdir?

Yönetici asistanı olma şartları günümüzde büro yönetim prosedürlerine temel olarak hakim olmak ile başlar ve ardından temel bilgisayar ile Office programları bilgisine hakim olmak gelir. Yönetici asistanı olma şartları arasında raporlama yapabilmek, düzgün diksiyona sahip olmak ve dış görünüşe önem vermek gelmektedir. Bu kişiler çoklu görev önceliklendirme yeteneğine sahip olmalı, bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli, zaman yönetimini sağlayabilmeli, yazılı ve ya sözlü iletişim becerisi sergileyebilmeli ve son olarak tempolu iş ortamına uyumlu olmalıdır.

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Çalıştıkları sektöre bağlı görev tanımı farklılıklar içeren yönetici asistanlarının temel sorumluluğu yer aldığı ofisin verimli çalışması adına idari destek sağlamaktır. Yönetici asistanlarının görevleri aşağıdaki gibidir.

Toplantı ve ya randevuları organize etmek,

Bağlı olduğu yöneticiler adına seyahat düzenlemeleri yapmak,

Yapılan toplantılar sırasında gerekli notları almak,

Postalama ve yönetime iletme gibi işlemlerinde genel büro desteği sağlamak,

Genel telefon çağrılarına yönetici için cevap vermek,

Her türlü iletişim bilgilerinin kaydını tutmak,

Yayınlanması planlanan raporları düzenli olarak hazırlamak,

Dosyalama sistemleri geliştirmek ve de sürdürmek,

Ofis ziyaretçilerini yönlendirmek,

Ofis malzemelerinin tedariğini sağlamak yönetici asistanlarının görevleri arasında yer almaktadır.

Yönetici Asistanı Maaşları Ne Kadardır?

Yönetici asistanları yöneticilerine bağlı oldukları nedeni ile yöneticileri firmadan ayrılana kadar firmada çalışabilirler. Bu sebep ile genellikle belirlenmiş ve de uyulan bir çalışma saatleri yoktur. Buna ek olarak acil durumlarda yönetici kişinin yanına giderek çalışmaları da gerekebilir. Yönetici asistanlarının günümüzde genel olarak aldıkları maaş ise çalıştıkları firmanın genel olarak büyüklüğüne ve ya tecrübelerine bağlı olarak da değişebilir. Ülkemizde tecrübelerinin bulunmadığı durumlarda bu yönetici asistanlarının almış oldukları maaş genel manada asgari ücret civarında olmaktadır. Tecrübeye ve ya çalışılan şirketlere göre de bu maaş miktarı 5000 TL ’ye kadar da çıkabilmektedir. Bu neden ile yönetici asistanlarının maaşları günümüzde 2324 TL ile 5000 TL arasında yer almaktadır.

Yönetici Asistanı İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde yönetici asistanlarının yer alan esnek mesai saatleri nedeni ile genel çalışma koşulları zor olmaktadır. Hemen hemen her iş ile ilgilendikleri nedeniyle de yoğun olabilmektedirler. Yönetici asistanları özel şirketlerde, hukuk bürolarında, finans kuruluşlarında ve daha pek çok işyerinde görev alabilirler. Ülkemizde bu meslek dalı yaygınlaşan bir bölümdür.