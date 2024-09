Yeni üniversitelilere tavsiyeler

Haberin Devamı

EŞSİZ BİR DENEYİM

Ailenizdeki ve çevrenizdeki büyüklerinizin uzun yıllar önce sormaya başladığı “büyüyünce ne olacaksın?” sorusunun karşılığını vereceğiniz sürecin ifadesidir üniversite hayatı. Sadece akademik bilgiler edindiğiniz bir süreç olmayıp aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişiminiz açısından yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, hayatın bilmediğiniz yönlerini öğreneceğiniz, uzun yıllar boyunca hiç kopmayacağınız arkadaşlıklar edineceğiniz ve tahmininizin de ötesinde sorumlukları omuzlarınızda taşıyabileceğinizi fark ettiğiniz, eşsiz deneyimlerle dolu bir dönem. Sadece derslerinizden ve eğitiminizden ibaret olmayan, geleceğinizi her anlamda şekillendirebileceğiniz fırsatlar sunan, mesleğinizde aranılan kişi olmak için çabalayacağınız, çevrenizde sevilen, sayılan ve iyi bir insan olarak anılmak için kendinizi her anlamda geliştirmeniz gereken önemli bir süreç.



ÖZGÜRLÜKLER VE SORUMLULUKLAR

Üniversite hayatı, her anlamda büyümeye, kendinize ait yenilikleri keşfetmeye devam ettiğiniz ve en önemlisi de kendi kararlarınızı vermeye başladığınız bir dönem. Bu dönemde, bir nevi bireysel özgürlüklerinizi de hissettiğiniz ama kendi sorumluluklarınızın da farkında olduğunuz bir süreci deneyimleyeceksiniz. Bu süreç sizler için bir geçiş dönemini de ifade eder. Bu dönem, özgürlüklerinizin farkında olduğunuz kadar sorumluluklarınızın da farkında olup üniversitenizden alacağınız eğitimi hiçbir zaman ikinci plana atmamanız gereken bir dönem olacaktır. Sorumluluklarınızın farkındalığıyla derslerinize düzenli katılmanız, eğitiminizi geliştirecek ödev ve yükümlülüklerinize özenle yaklaşmanız sizler için oldukça önemli. Sınavlar, derslerinizdeki başarılarınızı en adil şekilde değerlendirme yöntemlerinden biri olacağı için sınavlarınıza ve sınavlarda sizi başarıya götürecek derslerinize belirli bir disiplin içinde yaklaşmak da aldığınız eğitimden elde edeceğiniz faydanın niteliğini artırır. Unutmayın ki akademik başarınız, disiplinli bir çalışma alışkanlığı geliştirmekle başlar.



ZAMANINIZI İYİ YÖNETİN

Üniversite hayatı, dersler, sosyal etkinlikler, stajlar ve kişisel zaman arasında bir denge kurmayı gerektirir. Bu nedenle zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek sizler için son derece önemlidir. Etkin zaman yönetiminiz sayesinde akademik ve sosyal yaşantınızı bir arada yürüterek hem mesleki hem de kişisel gelişiminizi bir arada sağlayabileceksiniz. İyi ve etkili bir zaman yönetimi sayesinde çalışmak, öğrenmek, sosyalleşmek, eğlenmek, hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinden koşmak gibi çok yönlü ve eş zamanlı çaba gerektiren her şeye karşı dengeli ve eşit bir şekilde yaklaşabilecek yetenekte olduğunuzu göreceksiniz.



GÜÇLÜ İLETİŞİM KURUN

Hocalarınızla ve arkadaşlarınızla iyi ilişkiler geliştirmek, üniversite deneyiminizin en önemli parçalarından biri olacaktır. Derslerde aktif olarak yer almanın yanı sıra grup çalışmalarında görev almak, ekip çalışmalarında sorumlu hareket etmek, sizleri mesleki ya da sosyal olarak geliştirecek öğrenci kulüplerinde önemli roller üstlenmek geleceğiniz açısından son derece önemli olacaktır. Bu tür değerli girişimleriniz sonucunda sosyal çevrenizi genişleterek hem akademik başarınıza hem de gelecekteki profesyonel yaşamınıza doğrudan fayda elde edeceksiniz.



KENDİNİZİ KEŞFEDİN VE GELİŞTİRİN

Üniversite hayatı, kendinizi tanıma, ilgi alanlarınızı keşfetme ve kendinizi geliştirme adına önemli fırsatlar sunan bir dönemdir. Türkiye’nin birbirinden farklı şehirlerinden ve dünyanın dört bir yanından gelen sıra arkadaşlarınızla kuracağınız dostluklar ve birbirinizden öğreneceğiniz farklı kültürler, üniversitenizin alanında yetişmiş uzman bilim insanlarından edineceğiz bilgiler, ulusal ve uluslararası projelerden kazanacağınız başarılar, inovasyona ve girişimciliğe dönük deneyimleriniz, sosyal sorumluluk kampanyalarında etkin rol alışlarınız, öğrenci kulüplerindeki liderliğiniz kendinizi yeniden keşfetmenizi ve daha da ileriye taşımınızı sağlayacak imkanlar olacaktır. Kendinizi keşfetmeniz, potansiyelinizi görüp yeteneklerinizin farkına varmanız, güçlüklerle baş etmeniz konusunda imkanlarınızın sınırlarını zorlamanıza yardımcı olacak ve üniversiteden sonraki hayat mücadelenizde size eşsiz bir güç katacaktır. Üniversite hayatı, eksiklerinizi ve yanlışlarınızı tespit edip telafi etmek açısından da son derece verimli bir dönemdir. Entelektüel birikiminizi geliştirmek, güçlü ve donanımlı bir dünya insanı olmaya dönük birden fazla yabancı dil öğrenmek, eğitimini aldığınız mesleğin gerekliliklerini tespit ederek kendinizi o yönlerden de zenginleştirmek, sizi diğerlerinden farklı kılan pozitif özelliklerinizi çoğaltmak geleceğiniz adına yapacağınız en güçlü yatırımlar olacaktır.



STRESİNİZİ DOĞRU YÖNETİN

Üniversite hayatı, zaman zaman stresli olabilir. Yoğun ders programları, sınavlar, sosyal baskı, ekonomik zorluklar ve daha önce alışık olmadığınız sorumlulukları yüklenmenin yarattığı stresle başa çıkmayı, mücadele etmeyi de kendinize öğretmelisiniz. Her alanda başarılı bir insan olmanız için hayatınızdaki stresi yönetmek de önemli bir meziyettir. Spor yapmak, sosyalleşmek, hobilerinize zaman ayırmak, arkadaşlarınızla dayanışmak, sorunlara karşı sabırlı yaklaşmak, sağlığınıza ve uyku düzeninize dikkat etmek stresinizle baş etmeniz konusunda sizlere kolaylık sağlayacaktır. Özellikle, yıllardır hayalini kurduğunuz üniversite hayatınıza dair beklentilerinizin hepsi ilk etapta karşılanmamış olabilir, bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bambaşka hayatlardan geçiş yaptığınız üniversite hayatınızın ilk günlerinde her şey yolunda gitmeyebilir ve istediğiniz gibi görünmeyebilir. Üniversitenize ve yeni hayatınıza alışmak için ilk günlerde biraz daha fazla sabırlı olmalı ve kendinize zaman tanımalısınız. Zamanla içinde bulunduğunuz üniversite hayatına alıştığınızı ve ilk günlerde yaşadığınız stres ve paniğin yersiz olduğunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız.



HATALARINIZDAN ÖĞRENİN

Hata yapmak insana mahsustur ve hayat boyu hatalar yapılabilir. Önemli olan, bu hataları fark etmek, hatalardan ders çıkarmak ve aynı hataları birden çok kez yapmaktan kaçınmaktır. Hatalar bazen hayatın en ciddi öğreticileri olabilir. Bu nedenle hata yapmanın stres ve üzüntüsüyle kendinizi yormak yerine size ne öğrettiğiyle ilgilendiğiniz zaman kayıp olduğunu düşündüğünüz şeyleri hayata dair kazanca çevirmiş olacaksınız. Kendinizi haksızca ve acımasızca yargılamayın, başarısızlıklarınızla yüzleşin, kendinize karşı nazik olun ve yaşadığınız olumsuzlukları olumlu fırsatlara dönüştürmeye gayret edin. Unutmayın, her başarısızlık, her hata sizler için çok güzel bir öğrenme fırsatıdır.



AÇIK FİKİRLİ OLUN

Üniversite hayatı, kendinizden çok farklı düşüncelere, bakış açılarına, söylemlere, inançlara ve çeşitliliğe sahip insanlarla tanışmanızı sağlayacak güzel bir ortam sunar. Birbirinden farklı düşüncelere, kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip insanlarla bir arada olacağınız üniversite hayatında farklı fikirlere açık olmak, çeşitlilikleri kabul etmek, çağdaş tartışma ortamları içerisinde fikirlerinizi birbirinizle özgürce paylaşmak sizler için oldukça öğretici olacaktır. Üniversite hayatınız içerisinde yeni fikirleri ve yaklaşımları çağdaş bir bakış açısıyla öğrenmek için merakınızı her zaman diri tutun, iletişim gücünüzü her daim geliştirin, tutkularınızdan kolayca vazgeçmeyin, problemlere çözüm ve anlaşma odaklı yaklaşın, farklı fikirlere sahip olsanız dahi başkalarının fikirlerine saygı ve nezaket çerçevesinde yaklaşmayı ihmal etmeyin.



GELECEĞİNİZE GÜZEL BAKIN

Geleceğinizi en çok hayallerinizle, hedeflerinizle besler ve peşinden koşarsınız. Hayallerinizin peşinden koşarken hedeflerinize ulaşma tutkunuzdan vazgeçmeyin. Hata yaptığınız zaman hedefinize ulaşamayacaksınız endişesine kapılmayın. Tutkunuzun size yaptıracağı hatadan ya da aldıracağı riskten hiçbir zaman korkmayın. İçinde bulunduğunuz konum ve genç yaşınız hatalarınızı telafi etmeniz için fırsatlar sunacağı için geleceğe dönük hedeflerinizden de koparmayacaktır. Bu nedenle risk almaktan, sınırlarınızı zorlamaktan, konfor alanlarınızı terk etmekten kaçınmayın, hayallerinize ulaşma tutkunuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Üniversite hayatınız geleceğiniz açısından çok önemlidir ancak geleceğiniz en çok da sizin elinizdedir. Üniversitenizden aldığınız bilgi ve eğitim gücünün yanına kendi gücünüzü ve birikimlerinizi de ekleyerek geleceğinize emin adımlarla yürüyün.



İYİ İNSAN OLUN

Hedefleriniz mesleğinizin en iyisi olmak, okulunuzu dereceyle bitirmek, çok kazanç elde etmek, ünlü olmak, makam/mevki sahibi olmak, başarılı olmak, aile olmak, saygı duyulan bir kişi olmak, doktora yapmak gibi çok çeşitli ve farklı olabilir. Bu hedeflerden hangisini seçerseniz seçin ama “iyi bir insan olmak” en öncelikli hedefiniz olsun. “İyi bir insan olmak” demek, en yüksek makamları, kazançları, başarıları ve hak ettiğiniz sevgiyi, saygıyı size sunacaktır. İyi bir insan olduğunuz zaman kendinizle gurur duyacağınız çok daha fazla sebebiniz olacak.



Sevgili öğrenciler, sizlerden çok uzun yıllar önce üniversiteye girmiş ve üniversite hayatının birçok yönünü hem öğrenci hem akademisyen hem de yönetici gözüyle deneyimlemiş bir insan olarak sizler açısından son derece önemli olduğunu düşündüğüm noktaları tavsiye ve tecrübe aktarımı niteliğinde sizlerle paylaşmak istedim.



Sizler için birçok yeniliği barından, geleceğinize çok önemli katkılar sunacağına inandığım üniversite hayatınızın her birinize hayırlı olmasını diliyor, tüm hedeflerinize başarıyla ulaştığınız bir süreç yaşatması temennisiyle, sevgilerimi sunuyorum.



PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?

Mustafa Kurt, 1964 yılında Bafra/Samsun’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’ da tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere’de bulundu. 1996 yılında doçent 2002 yılında Profesör oldu.



Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında akademik çalışmaları ve yayınları olan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapan Mustafa Kurt evli ve üç çocuk babasıdır.