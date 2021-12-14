Yemekhane atıkları gölet temizledi

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Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), Robotik Kulübü IMC (Inanc Mechatronics Club) öğrencileri tatlı su kaynaklarını korumayı hedefleyen bir çalışma yaptı. IMCardon adı verilen projeyi 10’uncu sınıf öğrencileri Kayra Gargacı ve Sevgi Ağladıoğlu ile 11’inci sınıf öğrencileri Defne Sam Alkan, Nurperi Nurdan ve Ahmet Berk Özcan kurgulayıp uygulandı. Gebze Belediyesi’nin de desteğini alan proje Denizli Göleti’nin çehresinin değişmesini sağladı.

KENDİ KÜÇÜK ETKİSİ BÜYÜK TOPLAR

Projeyi hayata geçiren öğrenciler, organik atıklardan yararlanarak yaptıkları karbon toplarının çalışma prensibini şöyle anlattı: “Karbon topları temel olarak organik atıkların yüksek sıcaklar altında aktif karbon haline gelmesi prensibine dayanan bir çalışma. Aktif karbon toksik zehirlenmelerde, su arıtma sistemlerinin filtresinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan doğaya tamamen zararsız bir maddedir. Aktif karbon suyun içerisindeki kirleticileri sudan ayırıyor. Ayrıca yüzey alanının çok geniş olması nedeniyle çok az miktarda aktif karbon büyük su kütlelerini temizlemek için yeterli olabiliyor. Biz bu çalışma esnasında okulumuzun yemekhanesinden çıkan organik atıkları kimya laboratuvarında fırınlarda pişirerek aktif karbon topları haline getirdik. Elde ettiğimiz bu aktif karbonları ise Kocaeli’de bulunan Denizli Göleti’ne bıraktık. Denizli Göleti, Kocaeli’de bulunan ve pek çok hayvan tarafından kullanılan ancak insan faaliyetleri sonucunda kirlenmiş olan tatlı bir su kaynağı. Aktif karbon sayesinde hem atıklarımızı değerlendirmeyi hem de bu tatlı su kaynağını temizlemeyi amaçladık.”

SÜREKLİLİĞİ OLACAK

Öğrenciler IMCarbon projesinin aslında gelecekte yapmayı planladıkları başka bir projenin ilk aşaması olduğunu ise şöyle anlatıyorlar: “Belediyeden izin alarak deneme amacıyla bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Ancak yaptığımız gözlemler sonucunda Gebze Belediyesi ile beraber projeyi belirli aralıklarla tekrarlamayı ve ölçümler yaparak elde ettiğimiz verileri değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bireysel olarak da gelecekle ilgili planlarımız çok. Türkiye’nin en gelişmiş üniversitelerinden olan Boğaziçi, ODTÜ, Koç gibi üniversitelerin fen bilimleri, mühendislik ve matematik alanındaki bölümlerine daha fazla ilgi gösteriyoruz. Şu an yaptığımız projeler, bizim için ilerde mensubu olmak istediğimiz mesleklerin temelini oluşturuyor.”

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Ahmet Berk Özcan:

TEVİTÖL’de 11’inci sınıf öğrencisiyim ve iki yılı aşkın süredir burslu olarak eğitim alıyorum. Sinop’ta doğdum ve büyüdüm. Hala Sinop’ta yaşıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz. Annem öğretmen, babam kırtasiyeci (esnaf) ve ablam üniversite öğrencisi. İki yıl önce katıldığım IMC takımında karbon topları projesinde rol aldım.

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Kayra Gargacı:

10’uncu sınıf öğrencisiyim ve 2 yıldır burslu olarak okuyorum. Erzurum’da doğdum ve Eskişehir’de büyüdüm. Şu an Kütahya’da yaşıyorum. 4 kişilik bir aileyiz. Annem ev hanımı babam astsubay ablam ise üniversite öğrencisi. Geçtiğimiz yıl katıldığım IMC takımında karbon topları projesinde rol aldım.

Sevgi Ağladıoğlu:

10’uncu sınıf öğrencisiyim ve TEVİTÖL’de 2 senedir burslu olarak okuyorum. Ankara’da doğdum ve büyüdüm. Ailemle birlikte Ankara’da yaşıyorum. 4 kişilik bir aileyiz. Annem Sosyal Hizmetlerde çalışıyor, babam da öğretmen, abim de üniversite öğrencisi. Geçtiğimiz yılın başında katıldığım IMC’de Karbon Topları projesinde yer aldım.

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Defne Sam Alkan:

11’inci sınıf öğrencisiyim. Şu an burslu olarak 3’üncü yılımı okuyorum. Çorlu/Tekirdağ’da doğdum ve yaşıyorum. Dört kişilik bir ailem var. Annem emekli edebiyat öğretmeni, babam emekli emniyet müdürü ve ablam Vefa Lisesi’nde öğrenci. İki yıl önce katıldığım IMC takımında Karbon Topları projesinde yer aldım.

Nurperi Nurdan:

11’inci sınıf öğrencisiyim ve üç yıldır bursiyerim. Siegen/Almanya’da doğdum ve şuan İstanbul’da yaşıyorum. 3 kardeşim var. Annem fizikçi, babam elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisi. İki yıl önce katıldığım IMC takımında Karbon Topları projesinde yer aldım.