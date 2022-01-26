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Yatırım araçları nelerdir? En risksiz temel yatırım araçları

#Yatırım Araçları#Hisse#Döviz
Yatırım araçları nelerdir En risksiz temel yatırım araçları

İnsanların ortak özelliklerinden biri de birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek olmaktadır. Bu nedenle yatırım aracı olarak kullanılacakları şeyleri iyi tercih etmek istemektedirler. İnsanlar kendilerine genellikle kısa vadede gelir getirecek yatırım araçlarına yönelmektedirler. Peki, yatırım araçları nelerdir? En risksiz temel yatırım araçları neler olmaktadır? İşte, yatırım araçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan hususlar.

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Yatırım araçları insanların tasarruflarını değerlendirmelerine olanak sağlayan kazanç şekillerinden biri olarak ifade edilmektedir.

 Yatırım Araçları Nelerdir?

 Yatırım araçları, belli bir değere sahip olan bir kaynak aracılığı ile gelir elde etmek anlamında ifade edilen bir kavram olmaktadır. Belli bir değere sahip olan bu kaynakların başında da altın, para, gayrimenkul gibi kazançlar gelmektedir. Bu kazanç kaynakları doğru bir şekilde kullanıldığı taktirde kişilere orta ve uzun vadede kazanç sağlamaktadır.

 Kişilerin ellerinde bulunan kazancı kontrol ederek yatırımlarını daha mantıklı bir şekilde yapmaya özen göstermeleri gerekmektedir. Yatırım yapmak isteyen insanların piyasalarda bulunan yatırım araçları hakkında temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu sayede daha doğru kararlar alarak daha tutarlı yatırımlar yapmak mümkün olmaktadır.

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 Kişiler sahip oldukları bütçe doğrultusunda yatırımı hangi araçla gerçekleştirmek istediklerine karar vermektedirler. Bu karar verildikten sonra yatırımcı risk alıp almayacağına da karar vermesi gerekmektedir. İnsanların ortak düşüncesi en risksiz yatırım aracı ile yüksek bir kazanç elde etmek olmaktadır. Kişiler yatırım aracı olarak genellikle altın, hisse senetleri, bono ve tahviller, gayrimenkul ve dijital parayı tercih etmektedirler.

 En Risksiz Temel Yatırım Araçları

 İnsanların yatırım konusundaki ilk hedeflerinden biri de risk almadan gelir elde etmek olmaktadır. Bunun için piyasalardaki en güvenilir yatırım araçlarına başvurmaktadırlar. Yatırım yapanların tercih ettiği en risksiz olan temel yatırım araçları şu şekilde ifade edilmektedir:

 - Altın: İnsanlar tarafından en çok yatırımın yapıldığı kaynak olarak altın belirtilmektedir. Uzun vadede gelir elde etmek için altına yatırım yapılması mantıklı olarak değerlendirilmektedir. Pek çok çeşidi olan altının her çeşidine güven içerisinde yatırım yapılması mümkün olmaktadır. Evinde altın saklamak istemeyenler için bankalarda altın hesapları mevcut olmaktadır.

 - Döviz: Yabancı para birimlerine yatırım yapılarak da kazanç elde etmek mümkündür. Ancak bu durumda yatırımcının risk aldığını unutmaması gerekmektedir. Bu para birimleri zaman zaman yükselmekle birlikte ne zaman düşeceği de belli olmayan yatırım araçlarındandır.

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 - Hisse Senetleri: Hisse senetleri de kazançlarını bu yönde değerlendirmek isteyenler için tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaktadır. Hisse senetleri alınarak pek çok şirketle ortaklık kurulması mümkün olmaktadır. Ortak olunan şirketler büyüyüp gelişirse hisse senedi olan kişinin de kazancı artmış olacaktır. Bu nedenle kazancı tehlikeye sokmamak için güvenilir şirketlerin hisse senetlerini almak gerekmektedir.

 - Gayrimenkul: Gayrimenkul da insanlara gelir getiren önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Gayrimenkul alımı yaparken insanların bazı özellikleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bunların başında gayrimenkul olarak alınan yere ulaşım kolaylığı, okul ve hastanenin yakın olması gayrimenkulun değerini daha da arttıracaktır.

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 - Dijital para: Dijital para piyasası son zamanlarda insanlar tarafından rağbet gören bir yatırım aracı olarak ifade edilmektedir. Bu yatırım araçları ile internet ortamında para alıp satmak mümkün olmaktadır. Ancak bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin küçük miktarlar ile bu işe başlamaları tavsiye edilmektedir.

 - Bono ve Tahvil: Bono ve tahviller uzun yada orta vadede yatırımcısına gelir getiren kaynaklardan biri olmaktadır. Bu kaynaklar risksiz olmaları sebebiyle insanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

 

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#Yatırım Araçları#Hisse#Döviz

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