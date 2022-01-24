Yarıyıl tatilinde nerede ne yapmalı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti #Fatma Girik
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli olduEmeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu#Emekli
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...Omicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...#Koronavirüs
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecekEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecek!#Fatma Girik
Dikkat Çok güçlü geliyor... 3 gün sürecekDikkat! Çok güçlü geliyor... 3 gün sürecek#İstanbul
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Sosyal medyada gündem oldu: Demek ki her yörenin Poseidonu farklıSosyal medyada gündem oldu: Demek ki her yörenin Poseidon'u farklı#Sinop
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...Ezo Sunal'dan isim annesi Fatma Girik'e veda: Künye hala bileğimde...#Fatma Girik
Bir yılda yüzde 50 kazandırdı Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadıBir yılda yüzde 50 kazandırdı! Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı#En Değerli İller
Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...#Bülent Şakrak
Fatma Girikin yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodruma dönmek istiyorduFatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı: İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu#Fatma Girik
Ev tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayınEv tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın! #OMICRON
110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanic'te çok konuşulacak Osmanlı detayı#Titanic
HABERLEREğitim Haberleri

Yarıyıl tatilinde nerede ne yapmalı?

#Tatili Atölyeleri#İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi#Rahmi Koç Müzesi
Yarıyıl tatilinde nerede ne yapmalı
Zülal ATAGÜN

Pandeminin ardından ilk karnelerini alan 18 milyondan fazla öğrenci için yarı yıl tatili başlıyor. İki hafta sürecek yarıyıl tatili 7 Şubat’ta öğrencilerin ders başı yapmasıyla sona erecek. Tatili nasıl değerlendirmeli? Çocuklar ve veliler için müzelerden sanat etkinlikleri ve gösterilere kadar yurt çapında iki haftalık etkinlik rehberi derledik.

Haberin Devamı

UZAYA YOLCULUK
Uzay Yolculuğu, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 22-29 Ocak tarihleri arasında çocuklarla buluşacak. Yaptıkları uzay gemisiyle uzayda yolculuğa çıkan iki arkadaş hiç bilmedikleri bir gezegene iniş yaparlar ve evrende yalnız olmadıklarının farkına varırlar. Bilmedikleri bu yerden çıkıp bir an önce Dünya’ya dönmek isteyen ikili, maceradan maceraya koşarlar.

GEZEGEN EVİ
Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gezegen evi sömestr tatilinde de açık olacak. Uzayın derinliklerinin izlenebildiği tesiste sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen vatandaşlar kongre merkezinden yer ayırtabilecek.

NASA SERGİSİ
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı dünyanın en büyük gezici uzay sergisi NASA ‘’Space Adventure‘’ Uzay Sergisi, HUPALUPA Expo tarafından Metropol İstanbul AVM’de yarı yıl tatili boyunca ziyaret edilebiliyor. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi, ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

Haberin Devamı

ORMANDA ŞENLİK
“YBY Sömestr Şenliği” 21 Ocak Cuma günü İstanbul’da Kemerburgaz Kent Ormanı içinde başladı. Her yaştan ziyaretçinin haftanın her günü 10.30-18.30 arasında şenlik alanında kaydırak, rodeo, langırt, air hockey, twister, gol show, kış konseptli fotoğraf çektirme alanları gibi pek çok ünite hizmet verecek. 16 gün boyunca “Baby Concerts”den “Magic Box” gösterilerine, interaktif atölyelerden “So Swing Band” canlı müzik dinletilerine, “Sen Yaz Ben Oynarım”, “Kendimi Çalıyorum” ve “Yiğit Yazıcı”yla resim gibi değişik birçok aktivite olacak.

SAHNEDE TAŞ DEVRİ
Haldun Dormen’in tecrübelerini aktardığı Taş Devri oyunu, yarıyıl tatilinin ilk hafta sonunda İstanbul Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde olacak.
Çocukların eşlik edeceği birbirinden eğlenceli şarkılar, danslar ve esprileri ile Taş Devri Maceraları; sevgi, aile, dostluk, çalışkanlık ve hayvan sevgisi kavramlarıyla çocukların kişisel gelişimini ve sosyalleşmesini amaçlayan pedagog onaylı bir çocuk oyunu olarak farklılaşıyor.

Haberin Devamı

477’İNCİ OYUN
Tiyatro Bozok tarafından 6 sezondur oynayan ve 476. Oyununu bitiren “Küçük Prens” Avrupa ve Türkiye turnelerine 22 Ocak’tan itibaren Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da devam edecek.

MASKOTLU MÜZİKAL
Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başaran Minyonlar, Bursa Kafa Sahne’de seyirci karşısına çıkacak. Maskotlu müzikal oyun, kitap okumanın önemi, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutma gibi sosyal mesajlar içeriyor.

HAYALLERİNİ TASARLA
Rahmi Koç Müzesi tarafından yapılan 7-10 Yaş Tasarım Atölyesi - Hayallerle Dolu Bebek Evi çevrimiçi düzenlenecek. Çocuklar, edindikleri bilgileri, atölye kapsamında sanatla birleştirerek kendi bebek evlerini tasarlayacaklar.

Haberin Devamı

CANLI HEİDİ ŞOVU
Ankara’da MEB Şura Salonu’nda yarıyıl tatili boyunca Heidi Live Show Çocuk Müzikali sahnelenecek. Heidi ve arkadaşlarının bu macerası, arkadaşlığı, yardımseverliği, birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden gelinebileceğini konu alıyor.

KIŞ TURNESİ
Rafadan Tayfa Türkiye’dir Burası müzikali kış turnesine çıkıyor. Müzikal, 22 Ocak - 6 Şubat arasıında Malatya , Diyarbakır , Ankara , İstanbul , Mersin , Eskişehir , İzmir , Adana ve Şanlıurfa’da sahnelenecek.

HEM OYUN HEM ATÖLYE
Wise Akademi “Çinyo ve Markonyo” oyunu, ardından Tiyatrodan Ebeveynliğe: Oyun Temalı Ebeveyn-Çocuk Atölyesi 22 Ocak’ta Maximum Uniq Lounge’da yapılacak. Çocukların psikososyal gelişim evreleri gözetilerek yazılan oyunlar ve tamamlayıcı oyun sonrası atölyeler ile bir psikoeğitim serisiyle devam ediyor.

Haberin Devamı

BİZANS’I SANATLA KEŞFET
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları yarıyıl tatilinde yaratıcı etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırladı. Müzenin İstanbul’dan Bizans’a ve “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!” sergilerinden ilhamla hazırlanan programda 7-12 yaş arası çocuklar, yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları, kâğıttan kent tasviri, fantastik karakter yaratımı, kostüm tasarımı, pop-up maket ve mozaik gibi farklı teknikleri keşfedecek. Rehber eşliğinde yapılan üç boyutlu çevrimiçi sergi turunun ardından sergiye yönelik atölyelere katılan çocuklar farklı malzemelerle yaratıcılıklarını ortaya koyabilecek. Yarıyıl Tatili Atölyeleri 25 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden düzenlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tatili Atölyeleri#İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi#Rahmi Koç Müzesi

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın