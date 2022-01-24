Yarıyıl tatilinde nerede ne yapmalı?

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UZAYA YOLCULUK

Uzay Yolculuğu, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 22-29 Ocak tarihleri arasında çocuklarla buluşacak. Yaptıkları uzay gemisiyle uzayda yolculuğa çıkan iki arkadaş hiç bilmedikleri bir gezegene iniş yaparlar ve evrende yalnız olmadıklarının farkına varırlar. Bilmedikleri bu yerden çıkıp bir an önce Dünya’ya dönmek isteyen ikili, maceradan maceraya koşarlar.

GEZEGEN EVİ

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gezegen evi sömestr tatilinde de açık olacak. Uzayın derinliklerinin izlenebildiği tesiste sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen vatandaşlar kongre merkezinden yer ayırtabilecek.

NASA SERGİSİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı dünyanın en büyük gezici uzay sergisi NASA ‘’Space Adventure‘’ Uzay Sergisi, HUPALUPA Expo tarafından Metropol İstanbul AVM’de yarı yıl tatili boyunca ziyaret edilebiliyor. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi, ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

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ORMANDA ŞENLİK

“YBY Sömestr Şenliği” 21 Ocak Cuma günü İstanbul’da Kemerburgaz Kent Ormanı içinde başladı. Her yaştan ziyaretçinin haftanın her günü 10.30-18.30 arasında şenlik alanında kaydırak, rodeo, langırt, air hockey, twister, gol show, kış konseptli fotoğraf çektirme alanları gibi pek çok ünite hizmet verecek. 16 gün boyunca “Baby Concerts”den “Magic Box” gösterilerine, interaktif atölyelerden “So Swing Band” canlı müzik dinletilerine, “Sen Yaz Ben Oynarım”, “Kendimi Çalıyorum” ve “Yiğit Yazıcı”yla resim gibi değişik birçok aktivite olacak.

SAHNEDE TAŞ DEVRİ

Haldun Dormen’in tecrübelerini aktardığı Taş Devri oyunu, yarıyıl tatilinin ilk hafta sonunda İstanbul Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde olacak.

Çocukların eşlik edeceği birbirinden eğlenceli şarkılar, danslar ve esprileri ile Taş Devri Maceraları; sevgi, aile, dostluk, çalışkanlık ve hayvan sevgisi kavramlarıyla çocukların kişisel gelişimini ve sosyalleşmesini amaçlayan pedagog onaylı bir çocuk oyunu olarak farklılaşıyor.

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477’İNCİ OYUN

Tiyatro Bozok tarafından 6 sezondur oynayan ve 476. Oyununu bitiren “Küçük Prens” Avrupa ve Türkiye turnelerine 22 Ocak’tan itibaren Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da devam edecek.

MASKOTLU MÜZİKAL

Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başaran Minyonlar, Bursa Kafa Sahne’de seyirci karşısına çıkacak. Maskotlu müzikal oyun, kitap okumanın önemi, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutma gibi sosyal mesajlar içeriyor.

HAYALLERİNİ TASARLA

Rahmi Koç Müzesi tarafından yapılan 7-10 Yaş Tasarım Atölyesi - Hayallerle Dolu Bebek Evi çevrimiçi düzenlenecek. Çocuklar, edindikleri bilgileri, atölye kapsamında sanatla birleştirerek kendi bebek evlerini tasarlayacaklar.

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CANLI HEİDİ ŞOVU

Ankara’da MEB Şura Salonu’nda yarıyıl tatili boyunca Heidi Live Show Çocuk Müzikali sahnelenecek. Heidi ve arkadaşlarının bu macerası, arkadaşlığı, yardımseverliği, birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden gelinebileceğini konu alıyor.

KIŞ TURNESİ

Rafadan Tayfa Türkiye’dir Burası müzikali kış turnesine çıkıyor. Müzikal, 22 Ocak - 6 Şubat arasıında Malatya , Diyarbakır , Ankara , İstanbul , Mersin , Eskişehir , İzmir , Adana ve Şanlıurfa’da sahnelenecek.

HEM OYUN HEM ATÖLYE

Wise Akademi “Çinyo ve Markonyo” oyunu, ardından Tiyatrodan Ebeveynliğe: Oyun Temalı Ebeveyn-Çocuk Atölyesi 22 Ocak’ta Maximum Uniq Lounge’da yapılacak. Çocukların psikososyal gelişim evreleri gözetilerek yazılan oyunlar ve tamamlayıcı oyun sonrası atölyeler ile bir psikoeğitim serisiyle devam ediyor.

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BİZANS’I SANATLA KEŞFET

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları yarıyıl tatilinde yaratıcı etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırladı. Müzenin İstanbul’dan Bizans’a ve “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!” sergilerinden ilhamla hazırlanan programda 7-12 yaş arası çocuklar, yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları, kâğıttan kent tasviri, fantastik karakter yaratımı, kostüm tasarımı, pop-up maket ve mozaik gibi farklı teknikleri keşfedecek. Rehber eşliğinde yapılan üç boyutlu çevrimiçi sergi turunun ardından sergiye yönelik atölyelere katılan çocuklar farklı malzemelerle yaratıcılıklarını ortaya koyabilecek. Yarıyıl Tatili Atölyeleri 25 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden düzenlenecek.