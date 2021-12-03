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‘Yarının işini yarına bırakmayın’

#‘Yarının İşini Yarına Bırakmayın’#Kariyer Günü#Ufuk Tarhan
‘Yarının işini yarına bırakmayın’

Öğrencilerle Kariyer Günü kapsamında bir araya gelen Fütürist Ufuk Tarhan, “İçine girdiğimiz ‘dijital medeniyetler çağı’nda sürdürülebilir ve başarılı bir kariyere ulaşmak için hangi yaşta ve konumda olursanız olun, sürekli versiyon yükseltin. Mutlaka T-İnsan olun; yani kendinizi bir şeyin her şeyini, her şeyin de bir şeyini bilmeye adayın. Gelecekte başarılı olmak için yarının işini yarına bırakmayın” dedi.

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İzmir Amerikan Koleji’nin (ACI) yıl boyunca farklı zamanlarda düzenlediği Kariyer Günü’nün açılış konuşmasını yapan Ufuk Tarhan, kendisini tipik bir “T-İnsan” olarak tanımladı ve T-İnsan’ı, “Bir şeyin her şeyini her şeyin de bir şeyini bilmeye adanmış insan” olarak özetledi. İçine girmiş bulunduğumuz “dijital medeniyetler çağı”nda sürdürülebilir, başarılı bir kariyere ulaşmak isteyenlere, “Hangi yaşta ve konumda olursanız olun, sürekli versiyon yükseltmeniz gerekiyor” diyen Tarhan, bunun da ancak yetkinliklerin geleceğe uyumlanması ile mümkün olabileceğini vurguladı. Tarhan hem gençlere hem de veli ve öğretmenlere, “Lütfen, T-İnsan diye özetlediğim kişisel dönüşüm modelini iyi anlayın, içselleştirin ve mutlaka T-İnsan olun” dedi.

TEKNOLOJİYE HÂKİM TAKIM OYUNCULARI
Bireylerin T-İnsan’a dönüşmesi için, her şeyden önce fütürist bakış açısının refleks haline getirilmesi gerektiğini belirten Tarhan, şunları söyledi: “Bunun için de herkes, derinleşmek istediği alanda öncelikle hibrid mod’a geçmeli, teknolojiye üst seviyede hâkim, tasarımcı kafa yapısına sahip bir takım oyuncusu hâline dönüşmeli.”

TARİH GİBİ KULLANILABİLİR BİR BİLGİ: “GELECEK”
T-İnsanlaşmanın gelecekteki kariyer başarısı için ne kadar hayati bir tercih olacağını örneklerle anlatan Tarhan, “Gelecek, tıpkı ‘tarih’ gibi kullanılabilir bilgiye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla, yarınların nasıl olacağı artık büyük ölçüde, biliniyor. O yüzden gelecekte başarılı ve sürdürülebilir kariyere hazırlanmayı ciddi anlamda isteyenler, yarının işini yarına bırakmayarak hemen T-İnsan olmak üzere harekete geçmelidirler” diye konuştu.

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#‘Yarının İşini Yarına Bırakmayın’#Kariyer Günü#Ufuk Tarhan

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