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Yapay zeka ile 19 Mayıs klibi

Güncelleme Tarihi:

#TED#Yapay Zeka#19 Mayıs
Yapay zeka ile 19 Mayıs klibi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 12:34

Türk Eğitim Derneği (TED), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yeni neslin sesini duyurmak amacıyla “Gençliğin Bayramı" şarkısını yayınladı. “Eşit bir gelecektir gençliğin bayramı” sloganıyla paylaşılan şarkının sözlerini ve klibini ise  yapay zeka hazırladı.

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TED tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerin eğitim sistemi içinde karşılaştıkları zorlukları ve umut arayışını işleyen şarkı, karşılaşılan zorluklar karşısında hepimizi çözümün ortağı olmaya çağırıyor” denildi. Projede, gençliğin sorunları yapay zeka tarafından dile getirildi. Yapay zekânın mevcut sorunları inceleyerek oluşturduğu sözlerle yazılan "Gençliğin Bayramı" şarkısı, yine yapay zekanın sözlere uygun olarak yarattığı çizimlerle bir araya getirildi. "Gençliğin Bayramı" tüm dijital platformlarda ve sosyal medyada erişime açık olacak.

Yapay zeka ile 19 Mayıs klibi

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#TED#Yapay Zeka#19 Mayıs

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